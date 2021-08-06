【企業盈警】鴻偉亞洲（０８１９１）料中期虧損擴大至４４０萬元

《經濟通通訊社６日專訊》鴻偉亞洲（０８１９１）預期於２０２１年６月底止上半年的收

益將較上年同期有所增加，惟預期期內股東應佔虧損增加至約４４０萬元，上年同期虧損約

２８０萬元。虧損淨額增加主要歸因於行政開支增加，乃因研發成本增加所致；及財務成本增加

，乃因銀行及其他借款增加所致。

該公司預期８月１３日或之前刊發業績。（ｋｓ）

