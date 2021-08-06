《盤後部署》缺北水下港股難有勁彈，料續於兩萬六水平整固

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股三大指數高收，標指及納指同創收市新高，惟Ａ股表現

偏弱，港股亦隨之反覆，其中騰訊（００７００）表現撐市。恆指高開５８點，報２６２６２。

開市後倒跌，曾穿１０天線（約２６０３０），最多挫２０２點，低見２６００２。然而騰訊獲

列入「確信買入」名單，且旗下微信恢復內地新用戶註冊，股價曾升近５％，支持大市回升７２

點，高見２６２７６，最終港股收報２６１７９，跌２５點或跌０﹒１０％，主板成交按日減逾

８％至１４８０﹒４１億元。國企指數報９２７３，跌２２點或跌０﹒２５％。恆生科技指數報

６６９７，跌１８點或跌０﹒２７％。

內地兩市齊挫，上證綜指報３４５８，跌８點或跌０﹒２４％，深證成指報１４８２７，跌

４４點或跌０﹒３０％。兩市全日成交１２２４９億元人幣，按日減少５﹒１％，惟成交連續１

３個交易日破萬億。



＊北水回流為轉勢關鍵，業績期難沖喜＊



連同今日，港股連續６日於２６０００水平爭持，出現日升日跌，１０天線亦逐步下移至兩

萬六位置，成交按日逐漸收縮，反映大市經歷自上周暴跌兩千點後步入整固期，觀望氣氛濃厚。

若忽略８月４日錄得北水淨流入２５億元，港股已連續１３日錄得北水淨流出，亦為大市反彈力

度較弱的主因，港股需待北水中港基金入市才有望轉勢，預計恆指會在２５５００至２６５００

之間上落。

業績期將至，其中港交所（００３８８）、銀娛（０００２７）、及港鐵（０００６６）將

於下周公布業績，騰訊（００７００）則會在８月１８日放榜。筆者認為業績期對大市「沖喜」

作用不大，除非一眾重磅股成績非常亮眼，盈利增長遠超預期，否則對市況提振有限。然而，昨

晚（５日）深圳市委直屬的《深圳商報》發文，批評媒體干擾股市，亦費心解釋監管初衷，反映

局方已關注到監管對股市構成衝擊，雖然難以預料局方本輪整頓何時告終，但相信隨著內地各方

做好解釋工作，市場終會明白當局出「快刀」只為斬「亂麻」，並非對行業一刀切，從而消除疑

慮。（ｐｌ）

