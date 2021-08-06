《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨即市支持２５７０３

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、非必

需性消費業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中芯

國際（００９８１）、比亞迪（０１２１１）與創科實業（００６６９），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選快手（０１０２４）、九龍倉置業（０１９９７）與百威亞太（０１８７６）。

今早（６日）美指期貨走勢偏軟，恆指的合理值現為２６４４３，可惜暫見高位只為

２６２６３。指數略為高開後，立即遇到獲利回吐沽盤，跌回２６００２。即市第二個重要支持

位為２５７２６，不宜有失。恆指期貨陰陽燭小時圖上，自２６５８４起的即市跌浪尚未完結，

料好友會於２５７０３附近入市維持秩序。周末前最後一個交易日港股的開局並不理想，淡友暫

時全面控制了大局，且看好友於下午會否發力反攻，令「單日轉向」的走勢出現。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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