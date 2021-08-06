《談國論企－黎偉成》工業巨企半年多賺六成七

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業的實現利潤於２０２１年上半年同比增長

６６﹒９％，表現最為突出的當然是能源、資源和原材料等行業的企業，持續倍賺，而高技術及

裝備設備等重點行業利潤保持快速增長勢頭，充分顯示國民經濟確切納入穩中有進的發展軌道。

新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的源自印度的變種病毒Ｄｅｌｔａ惡化為ＤｅｌｔａＰｌｕｓ，中國

經濟社會或遇一點壓力，惟應可有效防控，和中央促內需政策會發揮更積極的效益，困中向俏。



＊能源資源原材料倍賺高技術企績亦佳＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，全國規模以上工業企業實現利潤總額，於２０２１

年１－６月份累計達４﹒２１８萬億元同比增長６６﹒９％，較１－５月份３﹒４２４７萬億元

的增８３﹒４％升幅為低，因：６月份賺７，９１８億元僅增２０％，與２０２０年６月份基數

較高有關，而前４個月之倍增乃受２０２０年同期受惡疫衝擊使全國許多省市封關和停工停產的

基數較低之使然，惟此數相對於２０１９年同期大幅增漲４５﹒５％，促兩年的平均增長達到

２０﹒６％，在在顯示工業巨企的產銷和回報情況有明顯的提升。

惹人注目的，是（一）國家統計局調查的４１個工業企業行業中，１－６月份利潤有增長之

數持平於１－５、１－４及１－３月份的３９個行業，比１－２月的３８個行業多１個行業，更

有１個行業由虧轉盈，和有１個行業的虧損有所收窄，足見主要行業的工業巨企的營運情況幾乎

全面改善、提升，惹人注目的是能源與資源類行業的企業賺利明顯回升，特別是（Ｉ）資源、能

源、原材料類工業，每每倍賺，如（ｉ）有色金屬冶煉及壓延加工業於１－６月份同比多賺

２﹒７３倍，列首位，緊接著的是（ｉｉ）石油和天然氣開採業同比增長２﹒４９倍。

踞前列的還有：（ｉｉｉ）第三位的黑色金屬冶煉及壓延加工業，利潤上升２﹒３４倍；

（ｉｖ）化學原料和化學製品製造業多賺１﹒７７倍，而（ｖ）煤炭開採及洗選業純季增長

１﹒１４倍。

資源、能源及原材料類工業有如斯良佳的業績表現，因：相關行業對經濟社會的依附性甚高

，經濟社會發展良好，特別是以消費為主的市場需求相對強烈，會使製造業、服務業以至建築業

等各個行業的生產所需日趨殷切；加上油價等走高，亦是多賺之因。

至於與實體經濟有關的製造業，賺利亦可觀，特別是（ＩＩ）高技術和高質設備行業，如汽

車製造業利潤同比多賺４５﹒２％，計算機、通信和其他電子設備製造業增４５﹒２％，電氣機

械和器材增３６﹒１％，專用設備和通用設備的升幅分別為３１﹒％與３４﹒５％。皆為國家多

年積極主動支持科技發展政策的重點工業，現時已見效益豐厚。此亦為政府要力促科技創新作為

經濟穩中有進的其中重要支持力量之因。

同樣惹人注目的，是（ＩＩＩ）紡織業亦多賺２﹒３％，此行業用棉耗棉最多，故美國和歐

洲一眾政棍信口開河地以「棉花」作「主題」，妄言新疆「滅族」，簡直不堪一擊。中國內部的

棉花需求甚殷，２０２０年便得進口２００億噸棉花，而棉花主產地的新疆已是多年來以機械化

的生產，所大量生產的是超高質棉花，「人手」怎可能？



＊營業收入利潤率提升產成本存貨有改善＊



工業企業的財務狀況，亦隨著業績出現相應頗大程度好轉，其中（二）整體收支情況，實現

營業收入於２０２１年１－６月份達５９﹒２９萬億元同比增長２７﹒９％，較發生營業成本

４９﹒５４萬億元的２６﹒４％，多增１﹒５個百分點，由是營業收入利潤率７﹒１１％，比上

年同期高１﹒６６個百分點，顯企業的經營和回報有改進，實屬難得的現象。

企業的產成品存貨於６月末時達４﹒９５萬億元同比增１１﹒３％，應收帳款於１７﹒５６

萬億元同比增長１３﹒１％，可解讀為企業加大放帳力度爭取出貨，而存貨增加則意味企業增產

以應付市場的殷切需求。

以及（四）資產總計１３２﹒６３萬億元同比增長９﹒３％，比負債總計７４﹒９６億元所

增８﹒５％多增０﹒８個百分點，遂使所有權益合計５７﹒６７萬億元，同比增１０﹒３％，和

資產負債比率５６﹒５％，較上年回落之數收窄至０﹒６４個百分點。

美國千方百計地要打壓中國，惟中國（１）在過去幾近兩年在防控惡疫取得預期良性效應，

使本國經濟復甦和內需回復快速增長，復工復產復商復市使工業企業得益，相信在再嚴打

Ｄｅｌｔａ Ｐｌｕｓ的政策和做法底下，會保社會經濟的穩定向好；（２）對美國的出口仍保

持高增長，故拜登惡性的圍堵，對中國只會造成一些困擾，不會有太大的威脅和壓力。堅持我之

見：拜登是庸材，是陰濕者。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

