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06/08/2021 09:22

《異動股》中國飛鶴開插９％，官媒稱要加強對母乳代用品營銷規範

　　《經濟通通訊社６日專訊》官媒《新華社》最新發文，將評述焦點轉向配方奶粉。據報，在
中國營養學會昨日召開的２０２１年世界母乳餵養周主題研討會上，多名專家表示，配方奶粉營
銷是影響孕產婦選擇母乳餵養的一大原因，需要加強對母乳代用品營銷行為的規範。
　　奶粉股下挫，飛鶴（０６１８６）開跌９﹒１２％，報１３﹒３６元，成交約８９萬股，涉
資１１９２萬元。現價計暫連跌三日，累計跌幅１４﹒８％。
　　澳優（０１７１７）跌１﹒３４％，報７﹒３８元；Ｈ＆Ｈ（０１１１２）跌１﹒１％，報
２７﹒０５元。
　　聯合國兒童基金會駐華辦事處營養專家常素英建議，應通過強制性法規規範母乳代用品營銷
行為，尤其是軟廣告等隱性營銷。同時，嚴格執行廣告法中關於過度和誤導性營銷嬰幼兒食品營
銷行為的規定。
　　現時，恆生指數報２６２６２，升５８點或升０﹒２２％，主板成交４６﹒８０億元。國企
指數報９３０５，升９點或升０﹒１０％。恆生科技指數報６７５５，升３９點或升０﹒６０％

　　即月期指新報２６１６２，升３７點，低水１０１點。即月國指期貨報９２７５，升９點，
低水３１點。即月科指期貨新報６７５５，升６５點，低水２４點。
　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　飛鶴　　（０６１８６）　　１３﹒３６元　　　跌９﹒１２％
　　澳優　　（０１７１７）　　　７﹒３８元　　　跌１﹒３４％
　　Ｈ＆Ｈ　（０１１１２）　　２７﹒０５元　　　跌１﹒１０％
　　蒙牛　　（０２３１９）　　４３﹒１５元　　　跌４﹒００％
　　優然牧業（０９８５８）　　　４﹒８２元　　　無升跌
　　莊園牧場（０１５３３）　　　６﹒１０元　　　無升跌
　　聖牧　　（０１４３２）　　　０﹒６４元　　　無升跌
　　原生態　（０１４３１）　　　０﹒４６元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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