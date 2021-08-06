《異動股》中國飛鶴開插９％，官媒稱要加強對母乳代用品營銷規範

《經濟通通訊社６日專訊》官媒《新華社》最新發文，將評述焦點轉向配方奶粉。據報，在
中國營養學會昨日召開的２０２１年世界母乳餵養周主題研討會上，多名專家表示，配方奶粉營
銷是影響孕產婦選擇母乳餵養的一大原因，需要加強對母乳代用品營銷行為的規範。
奶粉股下挫，飛鶴（０６１８６）開跌９﹒１２％，報１３﹒３６元，成交約８９萬股，涉
資１１９２萬元。現價計暫連跌三日，累計跌幅１４﹒８％。
澳優（０１７１７）跌１﹒３４％，報７﹒３８元；Ｈ＆Ｈ（０１１１２）跌１﹒１％，報
２７﹒０５元。
聯合國兒童基金會駐華辦事處營養專家常素英建議，應通過強制性法規規範母乳代用品營銷
行為，尤其是軟廣告等隱性營銷。同時，嚴格執行廣告法中關於過度和誤導性營銷嬰幼兒食品營
銷行為的規定。
現時，恆生指數報２６２６２，升５８點或升０﹒２２％，主板成交４６﹒８０億元。國企
指數報９３０５，升９點或升０﹒１０％。恆生科技指數報６７５５，升３９點或升０﹒６０％
。
即月期指新報２６１６２，升３７點，低水１０１點。即月國指期貨報９２７５，升９點，
低水３１點。即月科指期貨新報６７５５，升６５點，低水２４點。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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飛鶴 （０６１８６） １３﹒３６元 跌９﹒１２％
澳優 （０１７１７） ７﹒３８元 跌１﹒３４％
Ｈ＆Ｈ （０１１１２） ２７﹒０５元 跌１﹒１０％
蒙牛 （０２３１９） ４３﹒１５元 跌４﹒００％
優然牧業（０９８５８） ４﹒８２元 無升跌
莊園牧場（０１５３３） ６﹒１０元 無升跌
聖牧 （０１４３２） ０﹒６４元 無升跌
原生態 （０１４３１） ０﹒４６元 無升跌
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（ｎｓ）
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