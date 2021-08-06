  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/08/2021 09:23

《中資異動》中芯（９８１）高開近９％，第二季純利按年升４倍

　　《經濟通通訊社６日專訊》中芯（００９８１）現價升８﹒６％，報３０﹒３元，以現價計
，該股暫連升３日，累計升幅１９﹒０６％。該股成交約１４７１萬股，涉資４﹒４６億元。
　　中芯國際公布，截至６月３０日止第二季純利約６﹒８７億美元，按季升３﹒３３倍，按年
升約４倍，每股盈利０﹒０９美元。
　　該集團指，第三季指引，季度收入環比增加２至４％。毛利率介於３２至３４％的範圍內，
更展望全年銷售收入增長目標和毛利率目標上調到３０％左右。因折舊攤薄，預計今年先進制程
對整體毛利率的不利影響將下降到５個百分點左右。　
　　該集團指，第二季銷售收入１３﹒４４億美元，按季升２１﹒８％，按年增加４３﹒２％。
第二季毛利４億美元，按季增６２％，按年增６３％，主因晶圓付運量增加及平均售價上升所致
。第二季毛利率３０﹒１％，按季增７﹒４個百分點。月產能由第一季的約５４﹒０８萬片８吋
約當晶圓增加至第二季的５６﹒１５萬片８吋約當晶圓，主要由於本季度２００ｍｍ晶圓廠產能
擴充所致。　　
　　現時，恆生指數報２６２６２點，升５８點或升０﹒２２％，主板成交４６﹒８０億元。國
企指數報９３０５點，升９點或升０﹒１０％。恆生科技指數報６７５５點，升３９點或升０﹒
６０％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯　　（００９８１）　　　３０﹒３０元　　　升８﹒６０％
　　ＡＳＭ　（００５２２）　　１０２﹒２０元　　　升０﹒２０％
　　華虹　　（０１３４７）　　　５４﹒５５元　　　升３﹒８１％
　　上海復旦（０１３８５）　　　２７﹒６０元　　　升２﹒０３％
　　晶門　　（０２８７８）　　　　１﹒１５元　　　升３﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事05/08/2021
《神州經脈》疫情擴散各地全力補漏　監管大棒頻揮滬指收跌
財經熱話05/08/2021
憧憬基建加大水泥價回升 海螺潤泥中建材連日累漲逾一成
財經熱話05/08/2021
《講股論勢－鄭廣復》騰訊兩大技術指標　支持中長線上升觀點
財經熱話05/08/2021
【玻璃股非玻璃心】內地打壓平板玻璃價格漲　專家籲不用惆悵！
FOCUS05/08/2021
【FOCUS】中國增長下調潮初現　Lambda變種在路上
財經熱話05/08/2021
官媒稱應加大打擊電子煙 思摩爾跌逾半成後回穩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金