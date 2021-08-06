《中資異動》中芯（９８１）高開近９％，第二季純利按年升４倍

《經濟通通訊社６日專訊》中芯（００９８１）現價升８﹒６％，報３０﹒３元，以現價計

，該股暫連升３日，累計升幅１９﹒０６％。該股成交約１４７１萬股，涉資４﹒４６億元。

中芯國際公布，截至６月３０日止第二季純利約６﹒８７億美元，按季升３﹒３３倍，按年

升約４倍，每股盈利０﹒０９美元。

該集團指，第三季指引，季度收入環比增加２至４％。毛利率介於３２至３４％的範圍內，

更展望全年銷售收入增長目標和毛利率目標上調到３０％左右。因折舊攤薄，預計今年先進制程

對整體毛利率的不利影響將下降到５個百分點左右。

該集團指，第二季銷售收入１３﹒４４億美元，按季升２１﹒８％，按年增加４３﹒２％。

第二季毛利４億美元，按季增６２％，按年增６３％，主因晶圓付運量增加及平均售價上升所致

。第二季毛利率３０﹒１％，按季增７﹒４個百分點。月產能由第一季的約５４﹒０８萬片８吋

約當晶圓增加至第二季的５６﹒１５萬片８吋約當晶圓，主要由於本季度２００ｍｍ晶圓廠產能

擴充所致。

現時，恆生指數報２６２６２點，升５８點或升０﹒２２％，主板成交４６﹒８０億元。國

企指數報９３０５點，升９點或升０﹒１０％。恆生科技指數報６７５５點，升３９點或升０﹒

６０％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯 （００９８１） ３０﹒３０元 升８﹒６０％

ＡＳＭ （００５２２） １０２﹒２０元 升０﹒２０％

華虹 （０１３４７） ５４﹒５５元 升３﹒８１％

上海復旦（０１３８５） ２７﹒６０元 升２﹒０３％

晶門 （０２８７８） １﹒１５元 升３﹒６０％

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（ｋｓ）

