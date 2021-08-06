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即市新聞

06/08/2021 09:46

【電信回Ａ】集資將達４７１億人幣，中電信：建設數字中國主力軍

　　《經濟通通訊社記者林雯婕６日上海專電》中國電信（００７２８）確定Ａ股ＩＰＯ價格為
每股４﹒５３元人民幣，發行１０３﹒９６億股Ａ股（行使超額配售選擇權前）至１１９﹒５６
億股，在超額配售選擇權行使前，Ａ股擬募集資金達４７１億元，有望成為今年以來全球最大的
ＩＰＯ。
　　中國電信董事長柯瑞文今日在上交所網絡投資者交流會上致詞稱，將以Ａ股上市為契機，進
一步整合雲網、邊緣、用戶、人才等資源；構建生態合作，優化組織、隊伍、流程，提升運營服
務能力；更充分聆聽廣大投資者和用戶的聲音，將資本市場和客戶市場緊密結合；推動改革走向
縱深，全力打造服務型、科技型、安全型企業，努力成為建設網絡強國、數字中國和維護網信安
全的主力軍，奮力躋身世界一流企業。
　　他指出，目前中國電信基礎業務量質齊升，移動和寬帶的用戶平均收入企穩回升；創新業務
領跑行業，是國內最大的ＩＤＣ（互聯網數據中心）服務提供商，天翼雲在全球運營商ＩａａＳ
排名第一，以５Ｇ賦能千行百業，引領產業數字化轉型升級；中國電信作為網信安全服務的國家
隊和主力軍，具有完整的安全體系和專業的網絡安全防護平台，深受廣大用戶的充分信賴。
　　截至今年６月末，中國電信的移動用戶規模達到３﹒６２億戶，淨增用戶數連續多年行業領
先；寬帶用戶規模達到１﹒６４億戶，用戶規模穩健增長；上半年收入利潤均實現雙位數增長，
增速創新高。

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