【電信回Ａ】中電信正在實施雲網、５Ｇ、ＡＩ等多個領域的項目

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》對於中國電信（００７２８）正在從事的研

發項目，中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）證券保薦代表人王晨寧今日在上交所網

絡投資者交流會上表示，目前中國電信正在實施的項目主要包括雲和雲網融合基礎技術研究、新

一代雲網運營系統、雲網安全中台及核心能力研發、５Ｇ與邊緣雲平台研發、面向自動駕駛的車

路協同技術攻關、物聯網和工業互聯網技術研究、ＡＩ與大數據智慧化運營等項目。

