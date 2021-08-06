【電信回Ａ】中國電信將自２０２２年起宣派中期股息

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》中國電信（００７２８）財務部總經理周響
華今日在上交所網絡投資者交流會上表示，關於中電信的利潤分配方案，公司董事會於今年６月
２０日批准的《關於調整公司派息政策的議案》提出，Ａ股發行上市後三年內，每年以現金方式
分配的利潤將從當年本公司股東應佔利潤的６０％逐步提升至７０％以上。同時，調整派息安排
，自２０２２年起宣派中期股息。
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