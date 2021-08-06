【電信回Ａ】中國電信：已啟動５Ｇ重點友好用戶測試工作

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》中國電信（００７２８）董事長柯瑞文今日
在上交所網絡投資者交流會上表示，公司正在積極協同行業共同推進５Ｇ消息正式商用的相關準
備工作，公司已啟動重點友好用戶測試工作，並將適時推出商用服務。此外，公司正在積極推動
農村地區７００Ｍ的共建共享。
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|財經熱話06/08/2021
【炮轟奶粉】無懼官媒炮轟 開市首小時近兩億資金掃飛鶴主板第四
|中國故事06/08/2021
【上海特寫】探秘10億人幣打造的上海天文館
|開市Good Morning06/08/2021
潘鐵珊：中芯擴產利好前景 估值落後同業 短期上望32元
|財經熱話06/08/2021
內地「監管風暴」吹至乳業 奶粉股受壓
|中國故事05/08/2021
《神州經脈》疫情擴散各地全力補漏 監管大棒頻揮滬指收跌
|財經熱話05/08/2021
憧憬基建加大水泥價回升 海螺潤泥中建材連日累漲逾一成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰