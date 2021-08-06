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06/08/2021 11:05

【電信回Ａ】中國電信：將加大ＩＤＣ、雲等產業數字化投資力度

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》中國電信（００７２８）目前資本開支佔營
收比例維持在２０％左右，對於未來資本開支的情況，中國電信財務總監兼董事會秘書朱敏今日
在上交所網絡投資者交流會上表示，投資是公司未來成長的基礎，公司將堅持投資與業務發展相
匹配的原則，實施精準投資，ＩＤＣ、雲、ＩＣＴ等產業數字化業務需求較強，公司將加大相關
領域的投資力度，但總體資本開支會得到良好的控制。

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