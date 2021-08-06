《午市前瞻》港股維持觀望，專家指比亞迪不宜高追，回落後宜買

《經濟通通訊社６日專訊》恆生指數半日收市報２６２０６，升２點或０﹒０１％，主板成

交８４３﹒７８億元。恆生中國企業指數報９２８３，跌１２點或０﹒１４％。恆生科技指數報

６７１８，升２點或０﹒０４％。



＊葉尚志：快手長線需觀望，短期有波幅不宜入手＊



大市繼續２６０００點以上爭持，今早稍為高開近６０點，隨即反轉下試低位２６００２穿

１０天線後有支持，現時仍能力保１０天線上。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊

社》分析提到，市況趨向反覆，升一日跌一日。恆指上星期曾跌穿２５０００點，出現拋售狀態

，今個星期為重新建立階段，市場仍然觀望，預計恆指會在２５５００至２６５００之間上落。

美國將於今日公布非農就業數據，葉尚志指外圍數據短期對港股影響不大。

快手（０１０２４）由昨日起股份禁售期完結，大量沽盤湧現，盤中低見７８﹒６元，創上

市新低，其後有支持。葉尚志指，快手短期內會有一定反彈力度，但中長期仍不建議吸納或持有

。葉尚志提到，快手２月上市時為中概科技股強勢階段，騰訊（００７００）當時都在７００元

以上。現時事過境遷，投資者開始冷靜下來重看其基本面及業績表現，鑒於其表現及市況波動，

故現時不建議持有。

比亞迪（０１２１１）傳明年第二季向特斯拉供應刀片，開升逾８％，盤中更高見２９５元

破頂。葉尚志分析，汽車股持續強勢，７月恆指跌近１０％，但比亞迪逆市升近３％，已驗證通

過大跌市考驗。但比亞迪近日升勢較急，故現時並不適合高追。若股價回落至２６０元水平以下

，則值得吸納，目標價看好３０５元，止蝕位則在２４０元。（ｌｃ）

