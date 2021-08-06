【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒２億人幣，爆買騰訊沽安踏

《經濟通通訊社６日專訊》恆指高開５８點，報２６２６２點。最高升７２點報２６２７６

點，最低跌２０２點報２６００２點。恆指收報２６１７９點，跌２５點或０﹒１％。

按額度計算，北水全日淨流入７０﹒２億元人民幣，增加６７７﹒４％。北水淨買入最多的

個股依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、比亞迪股份（０１２１１）；

淨賣出最多的依次是安踏體育（０２０２０）、李寧（０２３３１）、復星醫藥（０２１９６）

。

主板成交１４８０﹒４１億元減少８﹒５％。其中港股通成交４３９﹒４億元，佔總成交

２９﹒７％。



＊高盛降騰訊目標價，維持買入＊



高盛預期，騰訊第二季收入按年升２１％至１３９０億元（人民幣．下同），增長較上季及

去年同期放緩；經調整營運利潤按年升７％至４０１億元；經調整純利按年升１３％至３４２億

元。當中，高盛預期線上遊戲收入按年升１２％；線上廣告收入按年升２０％；金融科技收入按

年升３０％；雲服務收入按年升５２％。另外，該行下調騰訊２０２１－２３年收入預測３－５

％，主要由於對於內容、廣告及金融科技的監管收緊，以及大型遊戲推出時間延遲。另外將其２

０２１－２３年經調整盈利預測分別下調５％、９％及９％，以反映遊戲科技、短視頻及金融服

務投資的長線新興機會。騰訊控股升３﹒３３％報４５３﹒６元，北水淨買入５１﹒２億元。

另外，中芯國際升０﹒９％報２８﹒１５元，北水淨買入１４﹒６億元。比亞迪股份升１﹒

７％報２７５﹒４元，北水淨買入３﹒９億元。安踏體育跌３﹒５６％報１７０﹒９元，北水淨

賣出６﹒５億元。李寧跌４﹒２５％報８３﹒３元，北水淨賣出５﹒８億元。復星醫藥跌１０﹒

３％報６７﹒０５元，北水淨賣出１﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ５１﹒１８

中芯國際 （００９８１） １４﹒６２

比亞迪股份 （０１２１１） ３﹒８９

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒９２

東岳集團 （００１８９） １﹒３３



淨沽出最多港股：

安踏體育 （０２０２０） －６﹒５５

李寧 （０２３３１） －５﹒８３

復星醫藥 （０２１９６） －１﹒３６

小米集團 （０１８１０） －０﹒８５

舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒４７

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