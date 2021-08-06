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即市新聞

06/08/2021 15:51

《美元走勢－羅明立》英鎊升近１﹒３９５０，阻力１﹒４

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒８９　　　１０９﹒７３　　　１０９﹒７８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８３３　　　１﹒１８１８　　　１﹒１８２８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９２９　　　１﹒３９１５　　　１﹒３９２６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０８３　　　０﹒９０６６　　　０﹒９０７３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７７５　　　７﹒７７５５　　　７﹒７７６０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國公布上周初次申請失業救濟金人數減至３８﹒５萬人，略高於預期；而持
續申領失業救濟人數則跌破３００萬，報２９３萬。數據理想刺激美股向好，亦提升今晚
（６日）非農數據向好的預期，但數據公布前投資者入市態度審慎，美匯指數靠穩。
　　英國央行議息後宣布將指標利率維持在０﹒１％的紀錄低位，買債規模亦不變，不過同時有
一位委員要求停止買債。央行表示，只要經濟條件符合，將在銀行利率升至０﹒５％時採取行動
，開始減少買債。當利率升到１％時，央行將考慮積極出售所購買的資產。市場認為央行言論較
預期強硬，英鎊升近１﹒３９５０，上面阻力１﹒４０００。
　　今晚非農數據將可進一步反映勞工市場的情況，現時通脹仍然升溫，若就業數據強勁，將令
聯儲局調整買債規模的壓力增加，有利美匯回升；否則，可能要繼續考驗９１﹒５０╱
９１﹒８０的支持。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８４３　　　１﹒１９３０　　　１﹒１８１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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