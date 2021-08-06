《美元走勢－羅明立》英鎊升近１﹒３９５０，阻力１﹒４

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒８９ １０９﹒７３ １０９﹒７８

歐元╱美元 １﹒１８３３ １﹒１８１８ １﹒１８２８

英鎊╱美元 １﹒３９２９ １﹒３９１５ １﹒３９２６

美元╱瑞郎 ０﹒９０８３ ０﹒９０６６ ０﹒９０７３

美元╱港元 ７﹒７７７５ ７﹒７７５５ ７﹒７７６０

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《美元走勢》美國公布上周初次申請失業救濟金人數減至３８﹒５萬人，略高於預期；而持

續申領失業救濟人數則跌破３００萬，報２９３萬。數據理想刺激美股向好，亦提升今晚

（６日）非農數據向好的預期，但數據公布前投資者入市態度審慎，美匯指數靠穩。

英國央行議息後宣布將指標利率維持在０﹒１％的紀錄低位，買債規模亦不變，不過同時有

一位委員要求停止買債。央行表示，只要經濟條件符合，將在銀行利率升至０﹒５％時採取行動

，開始減少買債。當利率升到１％時，央行將考慮積極出售所購買的資產。市場認為央行言論較

預期強硬，英鎊升近１﹒３９５０，上面阻力１﹒４０００。

今晚非農數據將可進一步反映勞工市場的情況，現時通脹仍然升溫，若就業數據強勁，將令

聯儲局調整買債規模的壓力增加，有利美匯回升；否則，可能要繼續考驗９１﹒５０╱

９１﹒８０的支持。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８４３ １﹒１９３０ １﹒１８１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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