電訊盈科中期虧損收窄至３﹒１５億港元，中期息９﹒３６仙

《經濟通通訊社６日專訊》電訊盈科（００００８）公布，集團截至２０２１年６月３０日

止六個月虧損３﹒１５億港元，對比去年同期虧損５﹒８４億元；每股基本虧損４﹒０８仙；派

中期股息每股９﹒３６仙。

期內，集團收益１８３﹒５５億元，按年升０﹒４％；核心收益按年升９％至１８１﹒４３

億元；核心ＥＢＩＴＤＡ按年升６％至５７﹒１億元；綜合ＥＢＩＴＤＡ按年升４％至

５６﹒０８億元。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

