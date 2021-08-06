【債務風險】標普降中國恒大評級至ＣＣＣ，美元債續挫至歷史新低

《經濟通通訊社６日專訊》國際信貸評級機構標準普爾宣布，將中國恆大（０３３３３）及

子公司恆大地產、天基控股評級從「Ｂ－」下調至「ＣＣＣ」，且評級展望為負面，主要是恆大

的未償付風險（Ｎｏｎｐａｙｍｅｎｔ Ｒｉｓｋ）正在上升，各商業方的資產凍結增加，表明

流動性緊張。恆大美元債續挫至歷史新低。



＊距離違約級僅高出四級＊



標普將恆大評級下調兩級，至「ＣＣＣ」，屬垃圾級中較低的等級之一，距離違約級僅高出

四級。這是不足兩周以來標普的第二次降級行動，此前惠譽和穆迪也有類似行動。由於投資者和

銀行對該集團出現信任危機，標普稱，恆大的融資渠道可能因此遭到擠壓。

標普分析師在報告中指出，恆大的流動性狀況比標普先前預期的出現更加快速、更大程度的

惡化，公司的不償付風險正在加劇，不僅包括２０２２年到期的大量公開發行債券，也包括未來

１２個月的銀行和信託貸款，以及其他債務。



＊大量債務即將到期＊



標普指出，圍繞合同支付的爭議增加，承包商宣稱恆大付款延遲。它們申請資產凍結，以期

通過法律手段解決爭端，從而引發了負面的媒體報道，也使銀行調整風險評估。資產凍結數量穩

步增加，暗示流動性困難，相信恆大從金融機構獲取資金所受到的限制比預期嚴重地多。

標普估計，恆大未來１２個月有超過２４００億元人民幣（３７０億美元）的票據和應付帳

款需要結算，其中１０００億元今年到期。

恆大現已加速資產出售步伐，來滿足這些償付需要，今年以來已經募集了超過８０億美元，

其中包括本周以４﹒１８億美元出售一家互聯網子公司的股權。



＊恆大美元債續挫至歷史新低＊



據《彭博》數據顯示，繼上日大跌後，恆大的美元債券早盤多繼續下挫，其中２０２２年３

月到期、票息８﹒２５％的美元債每１美元面值買價目前跌３﹒８美分至５０﹒５美分左右，續

創債券有交易數據來新低。公司旗下另一只２０２５年６月到期、票息８﹒７５％的美元債每１

美元買價跌逾４美分至３７美分。（ｃｌ）

