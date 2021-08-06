外電：中國反壟斷當局計劃向美團罰款約１０億美元

《經濟通通訊社６日專訊》據《道瓊斯》引述知情人士報道，中國反壟斷監管當局準備對美
團（０３６９０）處以約１０億美元（約７８億港元）罰款，美團被指涉嫌濫用其市場支配地位
，預計罰款或會在未來數周內公布。
據報，美團將被要求整改其運營並結束一種被稱為「二選一」的做法。
消息透露，反壟斷監管機構認為美團還阻止企業在競爭對手的平台上銷售商品。
美團和國家市場監督管理總局今日均沒有即時就傳聞回應。（ｃｌ）
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