外電：中國反壟斷當局計劃向美團罰款約１０億美元

《經濟通通訊社６日專訊》據《道瓊斯》引述知情人士報道，中國反壟斷監管當局準備對美

團（０３６９０）處以約１０億美元（約７８億港元）罰款，美團被指涉嫌濫用其市場支配地位

，預計罰款或會在未來數周內公布。

據報，美團將被要求整改其運營並結束一種被稱為「二選一」的做法。

消息透露，反壟斷監管機構認為美團還阻止企業在競爭對手的平台上銷售商品。

美團和國家市場監督管理總局今日均沒有即時就傳聞回應。（ｃｌ）

