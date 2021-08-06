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06/08/2021 17:07

【企業盈喜】北海集團料中期扭虧為盈賺３００萬至５００萬港元

　　《經濟通通訊社６日專訊》北海集團（００７０１）公布，集團預期截至２０２１年６月
３０日止六個月將錄得介乎３００萬元至５００萬元之股東應佔溢利，相比去年同期則錄得虧損
為６３５０萬元。
　　期內扭虧為盈主要由於集團於香港及中國內地之投資物業於期內錄得公平值收益淨額約為
１５５０萬元，相比於去年同期則錄得公平值虧損淨額約為５４７０萬元。（ｃｗ）

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