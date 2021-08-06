【企業盈喜】康利國際控股料上半年純利按年增長不少於４００％

《經濟通通訊社６日專訊》康利國際控股（０６８９０）公布，截至今年６月３０日止六個

月，預期公司權益股東應佔溢利較去年同期約１０５６﹒３萬元人民幣相比，將錄得不少於

４００％的增長。

董事會認為，上述增長主要由於公司的非彩塗鍍鋅產品及彩塗鍍鋅產品於期內的銷量及平均

銷售價格均有所上升，致使毛利增加。（ｂｎ）

