【東京奧運】奧運場地單車女子爭先賽李慧詩晉級１６強

《經濟通通訊社６日專訊》奧運場地單車女子爭先賽，港隊代表李慧詩以２００米計時賽第
９名身份晉級首圈淘汰賽，面對３８歲立陶宛車手Ｓｉｍｏｎａ Ｋｒｕｐｅｃｋａｉｔｅ，最
終以０﹒１０２秒之微力壓對手，晉級次圈１６強。次圈賽事將於香港時間５時０６分展開。
國家隊的鍾天使亦晉級１６強，隊友鮑珊菊就不敵荷蘭車手，要進行復活賽。（ａｃ）
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