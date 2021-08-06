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06/08/2021 10:18

【東京奧運】李慧詩李海恩下午出戰爭先賽

　　《經濟通通訊社６日專訊》東京奧運今日展開第１４日賽事。在場地單車賽，李慧詩和李海
恩下午２時半會出戰女子爭先賽；港隊另外兩名場地單車代表逄瑤和梁寶儀則會參與女子麥迪遜
賽。
　　女子爭先賽共有３０名選手參加，她們首先要在資格賽２００米計時賽較量，最快的２４人
可晉級至淘汰階段的比賽。
　　李慧詩在昨日的女子凱林賽得第８名，香港單車隊總教練沈金康說是戰術失誤，又指李慧詩
長時間無比賽可能影響發揮，今日在爭先賽會努力。（ｈｙ）

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