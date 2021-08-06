【選舉改革】選委會選舉提名期今展開，飲食及工程界有人報名參選

《經濟通通訊社６日專訊》選舉委員會選舉提名期今日展開，現代管理飲食專業協會、香港

餐務管理協會和香港飲食業聯合總會共１６人出選飲食界，他們表示，獲提名並無困難，若成功

當選，會以「愛國者治港」為基本原則，選出行政長官和立法會議員。

工程界亦有１５名工程師以團隊名義一同參選，他們表示過去不少推動經濟發展的工程受到

阻礙而停滯不前，希望可選出有前瞻視野的行政長官，和務實進取的立法會議員，推動土地房屋

發展。（ｈｙ）

