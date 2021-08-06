【新冠疫苗】２６間社區疫苗接種中心延長運作至１０月３１日

《經濟通通訊社６日專訊》政府今日宣佈，新型冠狀病毒疫苗接種計劃下２６間社區疫苗接
種中心將會延長運作一個月至１０月３１日，接種中心於９月會繼續為市民提供第一劑的疫苗接
種服務，並在１０月提供第二劑疫苗接種服務。
由明日（７日）上午９時起，政府會陸續開放該２６間社區疫苗接種中心由９月１日起的預
約名額，供市民預約第一劑的疫苗接種服務，並會因應預約情況適當調整預約期。（ｈｙ）
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