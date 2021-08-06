《小傳日記》今次監管到奶粉，快手大成交續創新低！

《小傳日記》魚缸反彈幾日後依然震盪中，未有明確方向，恆指全日收報２６１７９點，跌

２５點或跌０﹒１０巴仙，主板成交１４８０﹒４１億銀。不過魚缸入面嘅魚毛當然繼續各自各

精彩。今日焦點就放係奶業股同埋依然走唔甩嘅科技股。

今屆阿爺執行政策決心非常大，話做就做絕對唔會手軟。呢幾年重中之重嘅國策當然係推行

「三孩政策」，因為再唔推，神州嘅人口老化問題就會越來越嚴重。所以，阿爺先前從住房落手

控制樓價，跟住近期就整頓教育行業嘅敗壞學店風氣，可能係鼓勵民眾生多Ｄ而鋪路，所以今次

就喺奶粉行業落手。

官媒話，配方奶粉營銷是影響孕產婦選擇母乳餵養嘅一大原因，需要加強對母乳代用品營銷

行為嘅規範。今次又出監管政策，奶粉概念股當然跌死人。飛鶴（０６１８６）跌４巴仙，報１

４﹒０６銀；澳優（０１７１７）跌１巴仙，報７﹒３９銀；現代牧業（０１１１７）跌４巴仙

，報１﹒３６銀；反而蒙牛（０２３１９）就無升跌，報４４﹒９５銀，估計因為業務唔多做奶

粉業務有關。

科技股今日都相當精彩，不過同人唔同命。快手上市滿６個月，昨日（５日）起有大批股份

解禁，成交連續兩日都非常大，今日成交約６９﹒５億，可能有唔少人都沽貨，全日跌５巴仙，

報８４﹒９銀繼續創新低；騰訊（００７００）被高盛降目標價，由９０６銀至７５９銀，不過

佢一於少理，今日升３巴仙，報４５３﹒６銀撐住個市，為表現最佳藍戰士。其他就表現還好，

小米（０１８１０）升唔夠１巴仙，報２６﹒３５銀；京東集團（０９６１８）升１巴仙，報２

７６﹒４銀；美團（０３６９０）升１巴仙，報２１３﹒８銀；阿里巴巴（０９９８８）升１巴

仙，報１９３﹒５銀。請請！



表列奶類相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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飛鶴 （０６１８６） １４﹒０６銀 跌４﹒３５％

澳優 （０１７１７） ７﹒３９銀 跌１﹒２０％

蒙牛 （０２３１９） ４４﹒９５銀 無升跌

現代牧業（０１１１７） １﹒３６銀 跌３﹒５５％

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表列新經濟相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ４５３﹒６０銀 升３﹒３３％

快手 （０１０２４） ８４﹒９０銀 跌４﹒７１％

小米 （０１８１０） ２６﹒３５銀 升０﹒１９％

京東集團（０９６１８） ２７６﹒４０銀 升１﹒０２％

美團 （０３６９０） ２１３﹒８０銀 升１﹒２３％

阿里巴巴（０９９８８） １９３﹒５０銀 升０﹒５２％

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