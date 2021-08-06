【企業盈警】維港環保料中期虧損擴至１６００萬至２０００萬人幣

《經濟通通訊社６日專訊》維港環保（０１８４５）預期，截至今年６月３０日止六個月，
錄得虧損約１６００萬元（人民幣．下同）至２０００萬元，主要由於市場競爭激烈以致危險廢
物焚燒處置解決方案的毛利率減少；及為符合集團的商業戰略目標對某些項目正在進行重新安排
。
該集團預期於今年８月３１日或之前刊發中期業績。（ｈｙ）
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