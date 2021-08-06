【企業盈喜】雅視光學料中期虧損減少超過９０％

《經濟通通訊社６日專訊》雅視光學（０１１２０）預期，截至今年６月３０日止六個月，
公司擁有人應佔未經審核綜合虧損減少超過９０％，去年同期錄得虧損９４７０萬元。
集團指，虧損減少主要由於今年上半年集團整體收入增長強勁，尤其是歐洲市場；營運效率
及供應鏈協同效應提升；於去年物業、機器及設備減值後，期內折舊費用大幅減少及期內集團收
入及產量增加帶來規模經濟積極影響。（ｈｙ）
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