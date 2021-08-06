【企業盈喜】湯臣集團料中期純利按年大增約２２倍

《經濟通通訊社６日專訊》湯臣集團（００２５８）預期，截至今年６月底止中期，股東應

佔除稅後綜合溢利按年大增約２２倍，去年同期錄得純利約５７０萬元。

該集團指，純利增加主要由於期間經營收益總額及毛利均大幅上升；集團旗下位於上海市之

物業項目確認可觀之銷售溢利；有別於去年同期，集團於回顧期間在香港錄得待售證券投資之收

益淨額，及根據會計準則對於上海市投資物業進行市場估值，並無錄得公平值變動所產生之大額

未變現虧損。（ｈｙ）

