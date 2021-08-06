【企業盈喜】中視金橋料中期純利按年升約１９９％至２３９％

《經濟通通訊社６日專訊》中視金橋（００６２３）預期，截至今年６月３０日止六個月，
錄得純利介乎３７００萬元（人民幣．下同）至４２００萬元，按年升約１９９％至２３９％。
合併淨溢利的增長主要由於內地的新冠疫情得到控制，經濟持續復蘇，集團的業務收入亦隨之從
疫情中逐步恢復。
該集團預期於今年８月下旬公布中期業績。（ｈｙ）
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