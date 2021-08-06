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即市新聞

06/08/2021 16:56

《股市一周》官媒收回「精神鴉片」論騰訊止瀉，港股升２１８點

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國官媒近期頻頻出口術，對內地不同行業提出「建議」，惟同
步造成市場震盪。新華社旗下的《經濟參考報》本周初發文稱遊戲為「精神鴉片」，並引述相關
人士稱，平台應增潤內容審核機制，處罰力度要同步跟上，消息嚇窒連同騰訊（００７００）在
內的遊戲板塊；騰訊股價其後隨文章刪除而回穩。之後官媒提及的酒業、電子煙和奶粉行業對恆
指影響甚小，受惠車股和港交所（００３８８）甚佳的表現，抵消了不少因官媒言論對港股造成
的負面影響，本周恆指反彈２１８點，科指則跌１﹒２％。
　　周一（２日），受惠國務院提出目標到２０２５年全國體育產業總規模達到５萬億元人民幣
，體品股造好，恆指升２７４點，收報２６２３５點。
　　周二（３日），《經濟參考報》有文章點名提及騰訊和網易（０９９９９），尤其多番提到
騰訊旗下《王者榮耀》，拖累騰訊一度急挫近１１％，其後該報將相關文章刪除，兩間公司公布
同步「自閹」措施，前者推出更嚴厲的未成年人在線時長限制，未滿１２歲的禁止在遊戲內消費
，網易則升級防沉迷系列。騰訊當日仍收挫逾６％，港股跌４０點。周三（４日），內媒引述遊
戲工委相關負責人稱，近日已與部分主要遊戲企業召開網絡遊戲防沉迷工作閉門研討會，港股反
彈２３１點，收報２６４２６點。中國科技部引述研究稱，部分癌症和飲酒有關，酒股偏軟。
　　上日，《證券時報》刊登評論文章稱，遊戲行業在稅收上應與傳統行業適度看齊，遊戲股再
度下挫，港股跌２２１點，收報２６２０４點。官媒《新華社》報道引述天津市律師協會發言稱
，應再加大對向未成年人銷售電子煙的打擊力度。
　　今日，《新華社》最新發文，指中國營養學會昨日召開主題研討會上，多名專家表示，配方
奶粉營銷是影響孕產婦選擇母乳餵養的一大原因，需要加強對母乳代用品營銷行為的規範，乳業
股走低。高盛將騰訊列入確信買入名單，刺激騰訊升逾３﹒３％，為本日表現最佳藍籌。恆指收
報２６１７９點，微跌２５點或０﹒１％。
　　恆指本周在２５７４３至２６６５０點間波動，上下波幅９０７點，全周升２１８點或０﹒
８４％，日均主板成交１６９７﹒７８億元，按周回落３７﹒３１％；國指在９１１２點至９５
０８點間波動，上下波幅３９５點，全周升４０點或０﹒４４％，報９２７３點。科指本周在６
５５７點至６９３２點間波動，上下波幅３７４點，全周跌８３點或１﹒２４％，報６６９７點


＊騰訊全周挫半成，快手長長長長跌？＊

　　花旗指，現時逐漸收緊的監管環境及最近的反競爭法調查，將使互聯網企業錯過「主要軟件
企業」減稅。該行假設若騰訊在今年第二季起不再獲稅務優惠，全年有效稅率將上升至２５％，
而盈利將下降逾６％，另假設網易今年的有效稅率上升至２６％，今年盈利將會下降４﹒３％。
騰訊和網易本周分別跌５﹒３％，報４５３﹒６元和走低１２﹒８％，報１３５﹒６元。心動公
司（０２４００）跌４﹒２６％，報４７﹒１５元；中手游（００３０２）挫１４﹒３２％，報
３﹒８９元。
　　《央視》網上評論指，是時候對盜播盜版等違法行為「動真格、出重拳」。另外，據《人民
日報》引述國家廣播電視總局公布的通知，要求嚴格控制偶像養成類節目，進一步壓實網絡綜藝
節目製作和播出機構主體責任。消息影響影片平台，嗶哩嗶哩（０９６２６）本周跌５﹒４９％
，報６２９元。昨日快手（０１０２４）上市半年，共有３８﹒８２億股解禁，佔已發行股本近
９５％，其股價一直尋底，全周插２２﹒８９％，報８４﹒９元。其於官方微信，以歌單歌名回
應股價跌浪，指明天會更好，再附上一張文字製圖「長長長……長期主義」。
　　奶粉股方面，飛鶴（０６１８６）跌５﹒７６％，報１４﹒０６元；飛鶴旗下原生態牧業（
０１４３１）跌１﹒１２％，報０﹒４４元；澳優（０１７１７）升０﹒４１％，報７﹒３９元
；Ｈ＆Ｈ（０１１１２）跌４﹒４８％，報２６﹒６５元。

＊香港下周五公布第二季ＧＤＰ，周四理想汽車首掛＊

　　本港下周五（１３日）公布第二季ＧＤＰ。內地下周一（９日）公布７月ＣＰＩ和ＰＰＩ，
周五公布中期借貸便利利率。外圍方面，美國周三（１１月）公布７月ＣＰＩ，周四（１２日）
公布７月ＰＰＩ。
　　下周四理想汽車（０２０１５）和南方東英全球智能駕駛指數ＥＴＦ（０３１６２）於聯交
所主板掛牌。參考小鵬汽車（０９８６８）７月初時港股招股定價，較美國存託股折讓２﹒９４
％；理想汽車今有傳港股定價每股１１８元，較美股昨天收市價折讓３﹒２％；小鵬汽車首掛時
最多升過逾２％，平收；今已重返招股價以上，理想汽車走勢或與其雷同。（ｎｓ）

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