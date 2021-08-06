《股市一周》官媒收回「精神鴉片」論騰訊止瀉，港股升２１８點

《經濟通通訊社６日專訊》中國官媒近期頻頻出口術，對內地不同行業提出「建議」，惟同

步造成市場震盪。新華社旗下的《經濟參考報》本周初發文稱遊戲為「精神鴉片」，並引述相關

人士稱，平台應增潤內容審核機制，處罰力度要同步跟上，消息嚇窒連同騰訊（００７００）在

內的遊戲板塊；騰訊股價其後隨文章刪除而回穩。之後官媒提及的酒業、電子煙和奶粉行業對恆

指影響甚小，受惠車股和港交所（００３８８）甚佳的表現，抵消了不少因官媒言論對港股造成

的負面影響，本周恆指反彈２１８點，科指則跌１﹒２％。

周一（２日），受惠國務院提出目標到２０２５年全國體育產業總規模達到５萬億元人民幣

，體品股造好，恆指升２７４點，收報２６２３５點。

周二（３日），《經濟參考報》有文章點名提及騰訊和網易（０９９９９），尤其多番提到

騰訊旗下《王者榮耀》，拖累騰訊一度急挫近１１％，其後該報將相關文章刪除，兩間公司公布

同步「自閹」措施，前者推出更嚴厲的未成年人在線時長限制，未滿１２歲的禁止在遊戲內消費

，網易則升級防沉迷系列。騰訊當日仍收挫逾６％，港股跌４０點。周三（４日），內媒引述遊

戲工委相關負責人稱，近日已與部分主要遊戲企業召開網絡遊戲防沉迷工作閉門研討會，港股反

彈２３１點，收報２６４２６點。中國科技部引述研究稱，部分癌症和飲酒有關，酒股偏軟。

上日，《證券時報》刊登評論文章稱，遊戲行業在稅收上應與傳統行業適度看齊，遊戲股再

度下挫，港股跌２２１點，收報２６２０４點。官媒《新華社》報道引述天津市律師協會發言稱

，應再加大對向未成年人銷售電子煙的打擊力度。

今日，《新華社》最新發文，指中國營養學會昨日召開主題研討會上，多名專家表示，配方

奶粉營銷是影響孕產婦選擇母乳餵養的一大原因，需要加強對母乳代用品營銷行為的規範，乳業

股走低。高盛將騰訊列入確信買入名單，刺激騰訊升逾３﹒３％，為本日表現最佳藍籌。恆指收

報２６１７９點，微跌２５點或０﹒１％。

恆指本周在２５７４３至２６６５０點間波動，上下波幅９０７點，全周升２１８點或０﹒

８４％，日均主板成交１６９７﹒７８億元，按周回落３７﹒３１％；國指在９１１２點至９５

０８點間波動，上下波幅３９５點，全周升４０點或０﹒４４％，報９２７３點。科指本周在６

５５７點至６９３２點間波動，上下波幅３７４點，全周跌８３點或１﹒２４％，報６６９７點

。



＊騰訊全周挫半成，快手長長長長跌？＊



花旗指，現時逐漸收緊的監管環境及最近的反競爭法調查，將使互聯網企業錯過「主要軟件

企業」減稅。該行假設若騰訊在今年第二季起不再獲稅務優惠，全年有效稅率將上升至２５％，

而盈利將下降逾６％，另假設網易今年的有效稅率上升至２６％，今年盈利將會下降４﹒３％。

騰訊和網易本周分別跌５﹒３％，報４５３﹒６元和走低１２﹒８％，報１３５﹒６元。心動公

司（０２４００）跌４﹒２６％，報４７﹒１５元；中手游（００３０２）挫１４﹒３２％，報

３﹒８９元。

《央視》網上評論指，是時候對盜播盜版等違法行為「動真格、出重拳」。另外，據《人民

日報》引述國家廣播電視總局公布的通知，要求嚴格控制偶像養成類節目，進一步壓實網絡綜藝

節目製作和播出機構主體責任。消息影響影片平台，嗶哩嗶哩（０９６２６）本周跌５﹒４９％

，報６２９元。昨日快手（０１０２４）上市半年，共有３８﹒８２億股解禁，佔已發行股本近

９５％，其股價一直尋底，全周插２２﹒８９％，報８４﹒９元。其於官方微信，以歌單歌名回

應股價跌浪，指明天會更好，再附上一張文字製圖「長長長……長期主義」。

奶粉股方面，飛鶴（０６１８６）跌５﹒７６％，報１４﹒０６元；飛鶴旗下原生態牧業（

０１４３１）跌１﹒１２％，報０﹒４４元；澳優（０１７１７）升０﹒４１％，報７﹒３９元

；Ｈ＆Ｈ（０１１１２）跌４﹒４８％，報２６﹒６５元。



＊香港下周五公布第二季ＧＤＰ，周四理想汽車首掛＊



本港下周五（１３日）公布第二季ＧＤＰ。內地下周一（９日）公布７月ＣＰＩ和ＰＰＩ，

周五公布中期借貸便利利率。外圍方面，美國周三（１１月）公布７月ＣＰＩ，周四（１２日）

公布７月ＰＰＩ。

下周四理想汽車（０２０１５）和南方東英全球智能駕駛指數ＥＴＦ（０３１６２）於聯交

所主板掛牌。參考小鵬汽車（０９８６８）７月初時港股招股定價，較美國存託股折讓２﹒９４

％；理想汽車今有傳港股定價每股１１８元，較美股昨天收市價折讓３﹒２％；小鵬汽車首掛時

最多升過逾２％，平收；今已重返招股價以上，理想汽車走勢或與其雷同。（ｎｓ）

