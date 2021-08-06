《品中資－羅國森》遊戲監管加強，騰訊今次真驚？

《品中資》今個星期二（３日）早上，經濟通總編轉發了一篇文章給我，題為《「精神鴉片

」竟長成數千億產業》，我即時想起３年多前，內地監管機構要求遊戲發行商加強「防沉迷系統

」一事。該次事件最終啟動了玩網絡遊戲要登記姓名，甚至接入公安的數據平台進行核查。

那段日子是過去１０年中，股王騰訊（００７００）股價最低迷的一段時期。２０１８年１

月，騰訊股價高見４７０元高位，但其後受到宏觀市況影響（中美貿易戰），再加上上述的行業

監管措施（最後更暫停遊戲版號的批核），股價反覆下跌至１０月的２４７元低位，即是股價累

跌了四成七左右才見底回升。

回說今次事件。我看到文章的標題時，心中涼了一截，因為這個措詞好像衝著騰訊而來。不

是嗎？文章標題指「精神鴉片」竟長成「千億產業」；文內又稱「任何一個產業，一項競技都不

能以毁掉一代人的方式來發展」，簡直將電子遊戲描繪成十惡不赦的重犯一樣。

雖然這個批評表面上是指整個遊戲行業，但眾所周知，用內地的說法，這個行業高度集中，

由幾家大企業壟斷。而騰訊肯定已佔整個產業的半壁江山。再者，文章中也特別點名騰訊旗下的

《王者榮耀》，指該遊戲是學生最受歡迎的網絡遊戲。

幸好，這篇文章上線後不久就下架，但經過刪除「精神鴉片」和「電子毒品」等措詞強硬的

字眼後，又以《網絡遊戲長成數千億產業》為標題重新上架，具體批評內容沒變。



＊騰訊即日作出回應＊



騰訊一如既往，很快作出回應。當日已經宣布，以《王者榮耀》為試點，逐步面向全線遊戲

推出「雙減、雙打、三提倡」的７項新舉措，包括限制未成年用戶的在線時間，例如非節假日從

１﹒５小時降至１小時，以及未滿１２周歲禁止在遊戲內消費等等。

不過，即使如此，周二當日，騰訊股價便一度急挫一成，當文章下架的消息傳出後，股價才

回穩，但全日仍跌６％。

今次事件，比３年前那次明顯地更嚴厲。一來，經過３年前的實名制兼使用限制下，內地網

遊產業持續蓬勃發展，尤其是去年疫情爆發初期。二來，以騰訊為首的遊戲公司，盈利和毛利仍

然十分強勁。因此，我擔心，未來騰訊面對的政策風險還未終止。

事實上，２日後，又有另一官媒發文，呼籲取消遊戲行業的稅務優惠。該文章題為《共同維

護遊戲產業健康發展》。文章認為，內地遊戲行業已經發展壯大，應該承擔更多社會責任。當初

政府為鼓勵科技發展，向軟件產業提供稅務優惠，加上地方政府的補貼，令行業的利潤高企。現

時這行業已具競爭優勢，沒必要再給予支持，應該將資源用於其他民生所需。

同樣地，受這個消息困擾，騰訊股價昨日（５日）再跌近４％，收報４３９元。今年初，騰

訊股價高見７７５﹒５元（２月１８日），其後在整體科技股回吐的壓力下反覆下跌，以昨日的

收市價計，跌幅已達四成三，跟２０１８年初的四成七相差不遠。

這一刻，作為騰訊的小投資者和粉絲，當然會問，這個跌幅足夠未？騰訊還值得投資嗎？

第一個問題有點難答，因為表面上，如果以現時的股價計，騰訊今時的估值比當年仍高一點

，因為以２０１８年時的低位２４７元計，再以非通用會計準則計的每股盈利８﹒２０３元人民

幣計，市盈率大約２５倍，但現時以２０２０年的非通用會計準則每股盈利１２﹒９３４元人民

幣計，市盈率大約２８倍（如果以國際會計準則計，則今時的估值比當日更便宜，因為當時是

２４倍左右，但今日是不足２２倍）。



＊騰訊仍然配合國策＊



由於去年騰訊有較多非經常性的盈利，令到按國際會計準則計算的每股盈利大增，所以，我

寧願用非通用會計準則計算的每股盈利來計算估值。但如果作一個中間落墨，即是說，騰訊現時

的估值可能跟２０１８年時差不多。

從投資角度，這個水平確實已值得入市，只不過，今時的環境可能不同了，因為騰訊面對的

監管風險可能比當年更大。除了「沉迷」之外，還有壟斷和稅務等風險。

雖然騰訊仍然一如既往，全力配合中央的政策，但我同意，騰訊未來一兩年的盈利前景，仍

存在不明朗因素。只不過，我又相信，中央不是要打壓遊戲行業的發展，而是要將之納入健康發

展的軌道上。以騰訊的規模和實力，最終必定可以過渡至新的經營環境。

至於第二個問題，我認為會較直接和簡單，因為我在早前的品評中也指出過，我相信，１０

年後的騰訊，手機遊戲業務不應該再是騰訊的核心業務。未來的騰訊，應該是真正的互聯網巨擘

，為各行各業，以至全社會，提供創新的生活模式的互聯網巨企。因此，即使內地進一步加強對

網絡遊戲的監管，也不會對騰訊有很大影響。

只不過，從中短線的角度，騰訊的前景仍然不明朗，我自己暫不會增持騰訊，但卻會增加一

點短線操作。如果見到４００元以下的騰訊（應該很吸引了），我會買兩注，其中一注在有一成

半左右升幅便沽出，另一注再看三成左右升幅才沽出。至於我的長線部分，要觀望未來政策轉變

再定奪。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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