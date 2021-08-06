《雷鳴天下－雷鼎鳴》消費券的成本效益

《雷鳴天下》消費券推出，若一家有三口，可預期共得１萬５千大元，足以使人有些感覺，

市民笑逐顏開，排隊購物，並不稀奇。



經濟學家往往有一種改不掉的「壞習慣」，便是喜歡潑冷水。我們知道世上的資源有限，沒

有免費午餐，所以一定會問，消費券的機會成本是甚麼？涉及的３６０億元是否用得其所？



消費券經費的來源是香港的財政儲備，亦即過去港人儲蓄起來寄放在政府帳戶中的一筆巨款

，這筆錢若消耗得太快，對香港的金融體制會構成風險，政府必須確保《基本法》所要求的審慎

理財原則。我素來對任何政府的理財都無甚信心，在確保政府不會出現財政危機的前提下，還富

於民比政府擁有巨大儲備更符合資源的有效使用。人民對是非曲直未必都有雪亮眼睛，但對錢如

何運用才最符合自己利益，倒是比政府清楚得多。消費券是還富於民的一種手段，被還了富的港

人理當高興，但這是否最好的手段？會否導致政府所希望得到的提振ＧＤＰ ０﹒７％的結果？



＊派錢可助貧戶解燃眉之急＊



消費券與直接派錢哪種方法較好？我會寧願得到現金而不是消費券，因為這不會限制我如何

用錢的自由。但因為消費券大約只使我每月可消費１，０００元，還低於我日常每月的消費水平

，所以我把它用在日常的餐飲、買餸已可完全消化掉，省回的平時開支可留在銀行內。因此究竟

是派錢還是消費券，對我而言，分別不大。但對一些貧困家庭，也許他們寧願要套現以應付一些

燃眉之急也不想去消費。



有些人得到消費券後，會視此為橫財，選擇大吃大喝，這會否刺激到消費或提振到經濟？我

看作用不大，政府的文件中也顯出她知道有所謂的「跨期替代效應」

（ｉｎｔｅｒｔｅｍｐｏｒａｌ ｓｕｂｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｅｆｆｅｃｔ），今天大魚大肉

後，已滿足到部分食慾，短期內再大吃一頓的機會減低。換言之，今天多消費了，意味著未來的

消費會減少，這對經濟並無多大好處。另外，政府文件中把「跨期替代效應」分為「跨期效應」

與「替代效應」，不明白為何要作此區分。



有些人也會喜歡用消費券購買家電等耐用品，顯然地，換了個新冰箱後，很長的時間內也不

會再買一個。購買耐用品的效果，與上述的大飲大食差別不大，對長遠經濟無提升作用。



政府估計這次會用掉３６０億元，其中６億元是行政費。香港１８歲或以上人口不足６５０

萬，人人都派５，０００元，應只會用掉３２５億元。姑且採用政府３６０億元的數字，這可否

如政府判斷般會提高ＧＤＰ增長０﹒７％？我不表樂觀，但這要算一筆帳。



２０２１年的ＧＤＰ估計會高於２﹒８２萬億元，提升０﹒７％便等於ＧＤＰ多增加１９８

億元，用３６０億元的消費券開支可刺激到消費增加１９８億元嗎？



我不知政府怎樣算出這估計，但知道她有考慮到上文所述的「跨期替代效應」，得出的結果

是每發放１００元消費券，可使消費增加約５５元。我雖認為這個估計太樂觀，但對此暫不質疑

。



要質疑的是，我見不到政府有算及一項香港的特徵。香港是國際城市，本地幾乎不出產商品

，我們消費的幾乎全部輸入。我們可選用２０１８年這一較正常的年份作根據，那年香港輸入的

商品４﹒７１萬億元，遠高於ＧＤＰ，但大部分入口商品都會轉口到其他地方，真正留用的進口

是１﹒２２萬億元，佔當年香港本地總需求的５５％。



＊用３６０億提升８９億ＧＤＰ？＊



這意味著甚麼？港人每用１００元，５５元是用來從外地入貨的，餘下的４５元則是用以支

付本地的工資、租金及交通費等等。因此，我們可知，每１００元的消費，５５元是益了外地，

與香港經濟無關，４５元則是香港自己得益。



按此比例，上述的１９８億元要打個折，消費券頂多能對短綫經濟推高１９８億元乘

４５％，即８９﹒１億元，經濟增長率是０﹒３％，而不是０﹒７％。



用３６０億元去提升經濟８９﹒１億元，並非很有效率，但市民多了些錢自己控制也非壞事

。《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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