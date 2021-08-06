《鍾之日記》官媒發威奶粉股挫，快手續跌以歌言志

《鍾之日記》８月６日，香港天氣：陰晴不定。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股隔晚再升，標指、納指再創收市新高，原以為帶領香江魚缸重拾升勢，但市場關注疫情

惡化及監管風險，Ａ股今早表現偏軟，港股表現反覆，一度回試二萬六水平爭持。恆指高開５８

點，報２６２６２點，甫開市已掉頭倒跌，一度失守１０日線（現處２６０２７），見

２６００２點低位，險守二萬六後喘定。午後升穿今早開市高位，曾升７２點，見２６２７６點

全日高，惟尾段乏力偏軟。恆指最終收報２６１７９，跌２５點或０﹒１％。大市全日成交降至

１４８０﹒４１億元，為兩個星期以來最低。

滬深股市今早表現分化，惟大幅高開的半導體板塊盤中變臉倒跌，加上醫藥板塊暴瀉，滬綜

指明確跌勢，盤中曾跌０﹒８５％，尾盤稍見收復，跌０﹒２４％，報３４５８﹒２３點。總結

全周，滬指周一（１日）大幅修復上周的震盪，其餘日子保持窄幅波動，全周反彈１﹒７９％。

本周公開市場共有９００億元人民幣回購到期，全周累計收水４００億元人民幣。兩市全日

成交１２２４９億元人民幣，按日減少５﹒１％，惟成交連續１３個交易日破萬億元。



＊官媒：警惕奶粉營銷影響母乳餵養，奶粉股急挫＊



內地官媒《新華社》最新發文，將評述焦點轉向配方奶粉。中國營養學會昨日（５日）召開

的２０２１年世界母乳餵養周主題研討會，據報會上多名專家表示，配方奶粉營銷是影響孕產婦

選擇母乳餵養的一大原因，需要加強對母乳代用品營銷行為的規範。中國疾控中心營養與健康所

副所長賴建強稱，母乳是兒童出生後最佳的營養來源，母乳餵養使母親和嬰兒皆受益，嬰兒出生

後應堅持６個月純母乳餵養。

值得留意的是，在內地上月發表的三孩政策配套支持措施中，已提到母乳餵養。據《中共中

央國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，提出實施母嬰安全提升行動計劃、

健康兒童行動提升計劃和母乳喂養促進行動。

官方今次出招對付乳業股，導致配方奶粉股早段全線下跌，中國飛鶴（０６１８６）、原生

態牧業（０１４３１）齊跌４﹒４％，Ｈ＆Ｈ（０１１１２）跌２﹒６％，中國聖牧

（０１４３２）跌３﹒１％，澳優（０１７１７）跌１﹒２％。

不過蒙牛（０２３１９）雖然持有配方奶粉股權益，但業務以產銷其化乳品成主，股價早段

跌近６％後倒升，收市無升跌，報４４﹒９５元。



＊限售股解禁加官媒質疑，快手以歌言志＊



監管動作一拳接一拳，市場一片風聲鶴唳，就在昨晚（５日）深圳市委直屬的《深圳商報》

發文，批評媒體不應利用輿論「批鬥」上市公司造成市場震盪，有違監督初衷，不過文章未存活

超過一日便已被刪除，在《深圳商報》的微信公眾號已找不到有關文章。

各大官媒繼續火力全開，《經濟日報》發表評論文章，劍指抖音、快手（０１０２４）等網

絡短片平台，指出部分從業者「利」字當頭，為了獲取高流量、高收益，致力於炮製「低級快樂

」以嘩眾取寵，藉此快速變現。文章沒有呼籲政府監管，但認為平台運營企業應回歸到「內容為

王」的正確價值取向，構建更科學合理、更符合用戶期待、更傾向優質內容、更有利長遠發展的

推薦機制及演算法。

快手上市滿６個月，昨日起有大批股份解禁遭沽出，收市跌逾１５％，今日價再跌４﹒７％

，報８４﹒９元。快手盤中在微信公眾號以歌言志：「朋友」、「冷靜」、「面對」、「非理性

」、「震盪」、「潮起潮落是什麼都不為」及「明天會更好」，再於最後附上一張文字製圖「長

長長……長期主義」。

另據外電，阿里（０９９８８）警告投資者，預告中國政府針對互聯網行業數年來的稅收優

惠將開始減少，未來或不再享有１０％的優惠稅率，意味著中國大型企業將增加數以十億美元計

的成本。阿里巴巴升０﹒５％，騰訊控股（００７００）今日漲３﹒３％，網易（０９９９９）

跌１﹒９％，京東集團（０９６１８）升１％。



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