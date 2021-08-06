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06/08/2021 09:55

【重拳監管】貝因美、皇氏跌約１％，官媒引專家建議限制奶粉營銷

　　《經濟通通訊社６日專訊》官媒《新華社》採訪中國營養學會的世界母乳喂養周活動，並引
述多名專家表示，母乳是兒童出生後最佳的營養來源，嬰兒出生後應堅持６個月純母乳喂養，而
嬰兒配方奶粉市場營銷活動對母乳喂養會產生負面影響，專家建議通過強制性法規規範母乳代用
品營銷行為，同時嚴格執行廣告法中關於過度和誤導性營銷嬰幼兒食品營銷行為的規定。
　　重拳監管陰影現，奶粉股熊貓乳品（深：３００８９８）跌１﹒３％，貝因美
（深：００２５７０）跌１％，皇氏集團（深：００２３２９）跌０﹒９％。其他乳業股亦受影
響，龍頭伊利股份（滬：６００８８７）跌１﹒７％，同業品渥食品（深：３００８９２）跌２
﹒１％，莊園牧場（深：００２９１０）、燕塘乳業（深：００２７３２）走低１﹒３％，光明
乳業（滬：６００５９７）跌１﹒１％。
　　中國面對出生率低下的煩惱，正在通過三胎、教育「雙減」等政策刺激生育，有人擔心官方
鼓勵母乳喂養，會影響在職女性工作，讓她們回歸家庭。官媒引述專家建議指，應通過擴大高質
量嬰幼兒喂養諮詢服務範圍、實施工作場所家庭友好政策、加大母乳喂養重要意義的宣傳力度等
行動，切實保護、促進和支持母乳喂養。（ｅｙ）

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