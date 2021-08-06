【加碼調控】北京：原家庭住房套數超２套，離婚３年內不得買房

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》北京正通過「打補丁」「堵漏洞」的方式，

打擊「假離婚」手段來獲取買房資格甚至首套房資格的人。北京市住建委發布《關於進一步完善

商品住房限購政策的公告》，明確夫妻離異的，若原家庭在離異前已擁有２套及以上住房，自離

異之日起３年內，任何一方均不得在北京市購房。新規自５日起執行。

下一步，北京還要繼續做好精細化調控，在全市統籌之下，將「因區施策」的工作落實落細

，壓實主體責任。各區主要領導要親自過問、深入研究、加強調度，確保將地價和房價穩定在合

理區間。



＊限購以來１４％交易屬於離婚家庭購房＊



２０１７年３月，北京接連頒布多項新的樓市調控政策，即「３﹒１７系列新政」。根據新

政，夫妻離異後任何一方買房的，只需符合樓市限購政策即可，只是對於離婚一年以內的房貸申

請人，商貸和公積金貸款均按二套房信貸政策執行。

但自限購政策實施以來，離婚購房的情況呈擴大趨勢，僅近一段時間以來，就有約１４％的

房屋交易屬於離婚家庭購房。北京市住建委相關負責人表示，這既影響了調控的效果，也容易產

生一系列法律風險和道德風險。

北京目前執行的商品住房限購政策是，京籍已婚家庭在北京只能擁有兩套住房，京籍單身家

庭只能擁有一套住房；非京籍家庭近５年在京繳納個稅或社保的限購一套住房。換句話說，如果

原家庭在離異前已擁有２套及以上住房的，按照新規，離異後，雙方３年內都不能在北京購房。

今年上半年，北京樓市存在局部過熱的情況，尤其是二手房市場。根據國家統計局發布的數據，

６月北京的二手房價格的環比漲幅１﹒３％。

