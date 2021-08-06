【大國博弈】美國為港人提供臨時避風港，中方：反中亂港絕無出路

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統拜登簽署備忘錄，為香港居民提供臨時避風港，備忘錄

指示國土安全部對目前身處美國的香港居民，實施長達１８個月的暫緩遣返，並採取適當措施，

授權獲延期離境的非公民就業。中國外交部駐港特派員公署對此堅決反對和強烈譴責，強調反中

亂港絕對無出路，敦促美方趁早死了這條心。



＊白宮：繼續採取行動，支持香港人＊



拜登指，中國過去一年持續攻擊香港的自治、破壞香港剩餘的民主程序和制度，限制學術自

由，並打壓新聞自由，美國不會動搖對港人的支持。

白宮發言人普薩基在聲明中表示，中國違背對香港和國際社會的承諾，今次行動表明華府不

會袖手旁觀，美國會繼續採取行動，支持香港人。



＊駐港公署：明目張膽美化反中亂港分子，必遭１４億人民堅決反擊＊



外交部駐港公署發表聲明，堅決反對和強烈譴責美國政府推出的所謂涉港備忘錄。發言人指

，美方罔顧基本事實和香港主流民意，明目張膽美化反中亂港分子，惺惺作態提供所謂避風港，

就是妄圖唱衰香港、污名中國，千方百計搞小動作破壞香港繁榮穩定，這種雕蟲小技充分暴露美

國打香港牌遏制中國發展的險惡用心。

發言人指，這種無恥的政治操弄，必將遭到１４億幾中國人民堅決反擊，注定失敗，強調反

中亂港絕對無出路，蚍蜉撼樹絕不可能得逞，敦促美方立刻懸崖勒馬，趁早死了這條心。

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