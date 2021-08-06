  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/08/2021 08:19

【大國博弈】美國為港人提供臨時避風港，中方：反中亂港絕無出路

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國總統拜登簽署備忘錄，為香港居民提供臨時避風港，備忘錄
指示國土安全部對目前身處美國的香港居民，實施長達１８個月的暫緩遣返，並採取適當措施，
授權獲延期離境的非公民就業。中國外交部駐港特派員公署對此堅決反對和強烈譴責，強調反中
亂港絕對無出路，敦促美方趁早死了這條心。

＊白宮：繼續採取行動，支持香港人＊

　　拜登指，中國過去一年持續攻擊香港的自治、破壞香港剩餘的民主程序和制度，限制學術自
由，並打壓新聞自由，美國不會動搖對港人的支持。
　　白宮發言人普薩基在聲明中表示，中國違背對香港和國際社會的承諾，今次行動表明華府不
會袖手旁觀，美國會繼續採取行動，支持香港人。

＊駐港公署：明目張膽美化反中亂港分子，必遭１４億人民堅決反擊＊

　　外交部駐港公署發表聲明，堅決反對和強烈譴責美國政府推出的所謂涉港備忘錄。發言人指
，美方罔顧基本事實和香港主流民意，明目張膽美化反中亂港分子，惺惺作態提供所謂避風港，
就是妄圖唱衰香港、污名中國，千方百計搞小動作破壞香港繁榮穩定，這種雕蟲小技充分暴露美
國打香港牌遏制中國發展的險惡用心。
　　發言人指，這種無恥的政治操弄，必將遭到１４億幾中國人民堅決反擊，注定失敗，強調反
中亂港絕對無出路，蚍蜉撼樹絕不可能得逞，敦促美方立刻懸崖勒馬，趁早死了這條心。
（ｃｔ）

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事05/08/2021
《神州經脈》疫情擴散各地全力補漏　監管大棒頻揮滬指收跌
財經熱話05/08/2021
憧憬基建加大水泥價回升 海螺潤泥中建材連日累漲逾一成
財經熱話05/08/2021
《講股論勢－鄭廣復》騰訊兩大技術指標　支持中長線上升觀點
財經熱話05/08/2021
【玻璃股非玻璃心】內地打壓平板玻璃價格漲　專家籲不用惆悵！
FOCUS05/08/2021
【FOCUS】中國增長下調潮初現　Lambda變種在路上
財經熱話05/08/2021
官媒稱應加大打擊電子煙 思摩爾跌逾半成後回穩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金