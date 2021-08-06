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06/08/2021 09:03

【新冠肺炎】全國昨增８０宗本土江蘇最多，南京傳播鏈達５６０人

　　《經濟通通訊社６日專訊》國家衛健委公布，昨日（５日）全國報告新增確診１２４宗新型
冠狀病毒肺炎病例，其中８０宗本土病例，６１宗在江蘇，湖南９宗，湖北６宗，內蒙古１宗，
河南１宗，海南１宗，雲南１宗。此外，新增無症狀感染５８宗，其中２１宗為本土病例，湖北
１２宗，河南８宗，湖南１宗。昨日無新增死亡病例，新增３宗疑似病例；新增治癒出院３９宗


＊南京疫情傳播鏈達５６０人＊

　　內地多處疫情持續，其中，江蘇新增本土確診病例６１宗（南京市１宗；揚州市５８宗；淮
安市２宗，為無症狀感染者轉為確診病例），２２宗為輕型，３６宗為普通型，３宗為重型。以
上病例均在定點醫院隔離治療。７月２０日至今，南京市累計報告本土確診病例２２８宗，揚州
市累計報告本土確診病例２２０宗。
　　海南省海口美蘭機場１名搬運工人，對病毒核酸檢測初步呈陽性，令到有工作人員染疫的內
地機場增至５個，包括深圳、南京、成都、上海及海口。內媒報道，疫情自７月２０日在南京爆
發後逐步擴散，傳播鏈的感染人數達到５６０人，涉及１１個省及澳門特區。國家疾控官員指一
些地方較長時間沒有發生疫情，將低風險當成零風險，防控工作存在漏洞。但只要各地嚴格落實
各項防控措施，疫情在兩至三個潛伏期?能夠基本得到控制。內地傳媒估算即約十日左右。

＊雲南暫停開展跨省旅遊＊

　　湖南省張家界昨日新增５宗本土新型冠狀病毒確診病例，全部住在永定區，今輪疫情至今累
計錄得２９人確診。
　　雲南省因應疫情，暫停開展跨省旅遊，省委書記阮成發前往位於中緬邊境的縣市，督促檢查
邊境疫情防控，強調雲南要嚴防死守、嚴而又嚴，堅決打贏防控阻擊戰。
　　廣東省衛健委通報，８月５日０－２４時，全省新增境外輸入確診病例１３宗，廣州報告
１２宗，深圳報告１宗。新增境外輸入無症狀感染者８宗。
　　截至８月５日２４時，全國累計確診病例最新數字為９３４９８宗。累計死亡人數維持４６
３６人；現有確診病例１３７０宗，２宗疑似病例；累計治癒出院病例８７４９２宗。目前尚在
醫學觀察５５７名無症狀感染者，其中１６６人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例７５９６宗，累計治癒出院病例６８７８宗。現有確診病例７１８宗
　，現有３宗疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２７８０８宗。其中，香港１２００２宗（１１７２１人
出院，２１２人死）；澳門６３宗（５６人出院）；台灣１５７５３宗（１３００１人出院，
７９１死）。（ｃａ）

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