【新冠疫苗】科興、中生集團：將提交變種病毒疫苗臨床研究申請

《經濟通通訊社６日專訊》Ｄｅｌｔａ新冠變種病毒傳播力極強，多間中國企業表示已開展
對的疫苗研發。據內媒引述科興生物董事長尹衛東報道，科興將向各國藥監局提交針對
Ｇａｍｍａ變種病毒及Ｄｅｌｔａ變種病毒的臨床研究及緊急使用申請。
中生集團亦指近期就應對Ｄｅｌｔａ變種病毒的滅活疫苗提交臨床研究申報。康泰生物指，
針對新冠病毒變種病毒的疫苗研發項目取得重要進展，已經成功分離出Ｄｅｌｔａ變種病毒單克
隆毒種。（ｊｔ）
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