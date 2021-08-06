【重拳監管】據報字節跳動關停大量線上教育業務，裁員最少數百人

《經濟通通訊社６日專訊》ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動為遵守中國政府針對課外輔導行業

的新規，關停大量線上教育業務，裁減數百名員工。

據外電引述知情人士稱，總部在北京的字節跳動向旗下瓜瓜龍、清北網校和ＧｏＧｏＫｉｄ

等教育科技產品的員工發布裁員的消息，至少有幾百名僱員受影響，其餘人員則將轉崗到字節跳

動的其他產品部門。與騰訊（００７００）參投的ＶＩＰＫｉｄ類似的一對一英語教學應用

ＧｏＧｏＫｉｄ亦將徹底停運，其他兩款應用則將轉向編程、美術等素質教育科目。

中國政府上月針對規模達１０００億美元的課外輔導行業出台了有史以來最嚴厲的整改行動

，禁止教授學校科目的民營企業盈利或募集資本，同時不允許其聘請在境外的外籍人員作為教師

，或是面向六歲以下兒童教授學校課程，這些規定直接衝擊了字節跳動的ＧｏＧｏＫｉｄ和瓜瓜

龍平台。



＊字節跳動轉戰教育界告終，或調整業務求存＊



字節跳動早前大舉進軍教育行業，希望在ＴｉｋＴｏｋ╱抖音和頭條等產品之後再創佳績。

公司高級副總裁陳林此前表示，公司的教育部門未來三年將進行巨額投資，且沒有盈利預期。該

業務板塊包括教師在內一度有超過１萬名員工。

自從新規宣布以來，一些大型民營教育機構已經採取行動調整業務。知情人士透露，好未來

教育集團總裁白雲峰對雇員表示，公司正在考慮免費提供部分課後輔導課程，同時提供更多的線

上自學資源，不排除進一步裁員。

內媒早前報道，高途將關閉１３個線下授課中心中的１０個，同時裁員超過１萬人，大約是

員工總數的三分之一。（ｊｔ）

