《神州縱橫－凌昆》一二三四中美硬碰？

《神州縱橫》最近中美外交官在天津對話，乃隨之前阿拉斯加對話後的又一次會面。上次對

話中美正面交鋒震驚世界，這次對話結果同樣震撼，且從歷史角度看或更為重要，必須加以深究

。



＊中方提出對美全面需求＊



綜合中方報道，在對話時中方提出了「一二三四」的對美要求方案，即一個基本原則、二份

清單、三條紅線及四個停止等。基本原則是王毅的「補課」論：如果美國仍以為高人一等而不平

等待人，中國及國際社會有責任給美國「補課」讓它學會。清單提出了許多對美國的需求，包括

勿打擊孔子學院，滋擾中國留學生和釋放孟晚舟等，由副外長謝鋒陳述。王毅則更全面更原則性

的提出美國不能踰越的干涉中國內政等三條紅線，其中尤為值得留意且涉及財經方面的是不可妨

礙中國發展，並據此要求美國取消關稅、禁售技術等多項制裁。外交部發言人趙立堅又提出四個

停止，實際上是概括地總結了王毅的三條紅線。「一二三四」的提出頗為出人意表，本來美國副

卿要求訪華中方毫不積極，很後期才確定並出動更高級的王毅對話，態度有變原來是要借此機會

向美方發出最後通牒。阿拉斯加及天津對話應是中美關係發展的重大轉折點，反映中國對美策略

或正出現戰略性改變，阿拉斯加之會改變了「罵不還口」的做法而在外交上針鋒相對，天津之會

似是為敢變「打不還手」作輿論準備，也是警告在先，勿謂言之不喻。天津會還透露了另一個重

要信息：沒有互信難有合作，不能一面打壓中國另一面請中國幫忙。美國副卿亞洲行的主項是探

求與北韓洽談，在這方面想中國協助，但看來是失望而回，中國已對美方的「競爭與合作」模式

說不。



＊中國大改對美策略＊



中方在阿天兩會傳達的對美策略轉變意義重大影響深遠：（一）正式全面否定了美國居上

「俯視」中國的做法，要求美國「平視」中國，並為此定出了具體的標準。（二）改變了之前對

中美關係的基本看法而有新說法。之前認為中美關係走到了十字路口，美國要作出正確的路向選

擇。現在則認為美國已至十字路口選錯了路，故要求美國糾正錯誤回頭是岸。

在拜登上台後中國已給出了充分觀察時段，終證實了拜登繼承並發揚了特朗普的反華路線，

看清楚後才作出必要回應。（三）改變了過去的忍讓策略，阿拉斯加之會開拓了「被罵還口」的

新頁，天津會則頗有開拓「被打還手」空間的意味，正如王毅指出要說的說了，就看美國有否改

變。

美國仍沒有正面回應，卻分派國務卿、防長及副總統到中國周邊籌組反華包圍圈，有加強打

壓力度的意味。顯然美國不會善罷甘休回頭是岸，中國稍後出重手還擊便成了唯一正確選擇。《

資深評論員 凌昆》



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