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06/08/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》一二三四中美硬碰？

　　《神州縱橫》最近中美外交官在天津對話，乃隨之前阿拉斯加對話後的又一次會面。上次對
話中美正面交鋒震驚世界，這次對話結果同樣震撼，且從歷史角度看或更為重要，必須加以深究

　
＊中方提出對美全面需求＊
　
　　綜合中方報道，在對話時中方提出了「一二三四」的對美要求方案，即一個基本原則、二份
清單、三條紅線及四個停止等。基本原則是王毅的「補課」論：如果美國仍以為高人一等而不平
等待人，中國及國際社會有責任給美國「補課」讓它學會。清單提出了許多對美國的需求，包括
勿打擊孔子學院，滋擾中國留學生和釋放孟晚舟等，由副外長謝鋒陳述。王毅則更全面更原則性
的提出美國不能踰越的干涉中國內政等三條紅線，其中尤為值得留意且涉及財經方面的是不可妨
礙中國發展，並據此要求美國取消關稅、禁售技術等多項制裁。外交部發言人趙立堅又提出四個
停止，實際上是概括地總結了王毅的三條紅線。「一二三四」的提出頗為出人意表，本來美國副
卿要求訪華中方毫不積極，很後期才確定並出動更高級的王毅對話，態度有變原來是要借此機會
向美方發出最後通牒。阿拉斯加及天津對話應是中美關係發展的重大轉折點，反映中國對美策略
或正出現戰略性改變，阿拉斯加之會改變了「罵不還口」的做法而在外交上針鋒相對，天津之會
似是為敢變「打不還手」作輿論準備，也是警告在先，勿謂言之不喻。天津會還透露了另一個重
要信息：沒有互信難有合作，不能一面打壓中國另一面請中國幫忙。美國副卿亞洲行的主項是探
求與北韓洽談，在這方面想中國協助，但看來是失望而回，中國已對美方的「競爭與合作」模式
說不。
　
＊中國大改對美策略＊
　
　　中方在阿天兩會傳達的對美策略轉變意義重大影響深遠：（一）正式全面否定了美國居上
「俯視」中國的做法，要求美國「平視」中國，並為此定出了具體的標準。（二）改變了之前對
中美關係的基本看法而有新說法。之前認為中美關係走到了十字路口，美國要作出正確的路向選
擇。現在則認為美國已至十字路口選錯了路，故要求美國糾正錯誤回頭是岸。
　　在拜登上台後中國已給出了充分觀察時段，終證實了拜登繼承並發揚了特朗普的反華路線，
看清楚後才作出必要回應。（三）改變了過去的忍讓策略，阿拉斯加之會開拓了「被罵還口」的
新頁，天津會則頗有開拓「被打還手」空間的意味，正如王毅指出要說的說了，就看美國有否改
變。
　　美國仍沒有正面回應，卻分派國務卿、防長及副總統到中國周邊籌組反華包圍圈，有加強打
壓力度的意味。顯然美國不會善罷甘休回頭是岸，中國稍後出重手還擊便成了唯一正確選擇。《
資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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