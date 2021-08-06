【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，全周回籠４００億元

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購中標利率持平，為２﹒２％，為人行連續第五日進行百億逆回購。
公開市場今日有３００億元逆回購到期，即今日回籠２００億元。本周公開市場共有９００
億元逆回購到期，全周累計收水４００億元。（ｃａ）
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