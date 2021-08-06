【重拳監管】上海規定小學不考英文科，禁全區統考統測

《經濟通通訊社６日專訊》中國繼提出教育「雙減」政策後，各地陸續出台措施為學生持續

「減負」。上海市教委印發通知，要求小學不進行期中考試，三至五年級的期末考試只考語文和

數學，其他學科只進行考查，包括外語科；至於初中期中期末考試只考語文、數學、外語三科，

其他學科只進行期末考試或考查，道德與法治、歷史、地理科可採用開卷或開閉卷。

新規亦嚴禁中小學組織學生參加聯考或月考，嚴禁對小學一至三年級學生進行任何學科統考

統測，嚴禁小學四年級至初中二年級學生進行全區範圍的學科統考統測。

另外，新規又要求中小學均要把《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》作為必修

內容，平均每周一課時。新規亦禁止要求學生購買未經國家或上海市審查通過的書本資料。至於

為了鼓勵學生鍛煉身體，新規要求各中小學保證學生每天校園體育活動１小時。

新規對上海教育制度進行大刀闊斧的改革，最大焦點在於將英語剔出小學期末考試內容，引

發網民熱議，有人認為從初中才把英語列入必考科，會令小朋友錯過學習英語的最佳時機，甚至

有聲音擔心，英語的中國教育制度的重要性將逐步降低，甚至被剔除，英語不熟練的中國人將難

以到外國留學，難以走出國門，影響人才培育。（ｅｙ）

