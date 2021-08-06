【ＦＯＣＵＳ】「５００強」名號無面畀，恒大賣產前途未卜

【ＦＯＣＵＳ】「連續６年登榜世界５００強」的響噹噹名號，也未能令一眾評級機構「畀

面」。中國恆大周四（５日）深夜遭標普全球直降兩檔至ＣＣＣ，距離違約級近在咫尺，觸發其

多隻美元債急挫，股價刷新新低。隨著信任危機愈燒愈大，拋售資產似已迫在眉睫，但又能否成

為救命稻草？



＊評級淪ＣＣＣ，商票應付帳債券夾擊＊



陷入債務漩渦、股價較高位蒸發逾八成的恆大，世界５００強第１２２位的頭銜，阻擋不了

標普繼上月底下調其評級兩檔至Ｂ－後，昨晚再連降兩級至ＣＣＣ的「垃圾中的垃圾」級（僅差

ＣＣＣ－、ＣＣ、Ｃ即到違約級）。報告更指，「恆大的流動性狀況比先前預期出現更快、更大

程度的惡化，不償付風險正在加劇。」

何解恆大首７月合約銷售額高達４００６億元人幣，且６月提前償還一筆美元債後，標榜明

年３月前再無境內外公開市場債券到期，仍被窮追猛打？玄機就在商業票據及應付帳款。據標普

估算，恆大未來１２個月有逾２４００億元的票據和應付帳款需要結算，其中１０００億元將於

今年到期。而公司近日遭利歐集團追討廣告費涉資達３﹒５６億元，料只是冰山一角。

此外，由於債價狂跌，有原本票面利率８﹒２５％的債券殖利率突破５０厘，利息開支不容

小覷；加上預期明年需兌付或再融資的境內外債券至少達７０億美元，可謂「是債躲不過」。負

面消息接二連三拖累恆大股價今日早市再創新低，報５﹒０７元，市值跌穿７００億大關。



＊土地儲備價值不菲，惟找接盤俠不易＊



業務遍布地產（恆大地產）、技術（恆騰網絡）、服務（恆大物業、恆大健康）、汽車（恆

大汽車）、金融（盛京銀行）、娛樂（恆大童世界）、消費（恆大冰泉）等諸多領域的恆大，如

何填補巨大的流動性黑洞，拋售資產似已迫在眉睫。

就在本周，恆大向騰訊及獨立第三方出售１１％恆騰網絡股份，套現逾３１億元；再早之前

，恆大轉讓７﹒０８％深圳市高新投股份予萬科。但坊間普遍相信，唯一能夠挽救恆大的或是其

手上高達２﹒３１億平方米的土地儲備（截至去年底），按去年購地平均成本每平方米

１９９１元計算，價值高逾４５００億元。

不過，監管層有關「房企購地金額不得超合約銷售額４０％」的限制，或令恆大轉讓土儲套

現的機會渺茫。以去年數據計，中海外、龍湖、華潤、金茂等均在紅線之上，而萬科雖未踩紅線

，但佔比亦達３０％。

最新消息是，恆大關聯案件被要求移交至廣州中院集中管轄，此是否是最高層發出的有序處

理、防止擠兌，將系統性風險降至最低的信號？恆大這頭灰犀牛如何走過債務沼澤，勢是下半年

市場最驚心動魄的故事之一。

