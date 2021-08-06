【香港政情】選委會即日起接受提名，李家超：資審會嚴格把關

《經濟通通訊社６日專訊》負責推選行政長官的選舉委員會今日起接受提名，落實「愛國者

治港」。擔起候選人資格審查委員會主席的政務司司長李家超，接受《星島日報》專訪時表明，

資審會嚴格把關，謹慎及全面審查每一名申請人，杜絕「假意扮真心」擁護《基本法》及效忠特

區的人士入閘。他指資審會將在本月２６日刊憲，公布所有有效名單，以及未通過審查的人數。



＊資審會月底公布有效名單＊



李家超表示，資審會將審視有關人士過往的言行、文章、立場和看法等，但不會因為曾批評

政府或持相反意見就禁止入閘，強調可以批評和對政府不滿，但不能危害國家安全；若有人提供

虛假資料，涉及其他罪行問題，會按實際情況處理。



＊２３條重點研究打擊間諜行為＊



他續指，《基本法》２３條本地立法是事在必行，將會重點研究打擊間諜活動、竊取國家機

密，以及其他洩露國家機密的行為，亦會參考外國案例，以及港區國安法的首宗案件「唐英傑案

」，制定相關罰則。



＊有民主派選委決定不角逐連任＊



由１５００人組成的選舉委員會即日起接受提名，五大界別中，剔除當然及提名委員，９０

０多席要經選舉產生。有民主派選委指，專業界別選民轉為團體票，質疑代表性不足，決定不角

逐連任；有醫生工會則未能循業界登記，轉在勞工界登記為選民。

因應修改選舉制度落實，選委會的選民組成及人數有大幅改變。選民人數由接近２６萬人減

至約７９００人，團體票比例大增，佔選民的六成七。多個民主派佔優的界別，包括法律界、社

福界等，都由團體票取代個人票。（ｃｌ）（ｚｚ）

