【香港政情】７港大校董要求校委會撤回禁學生進入校園決定

《經濟通通訊社６日專訊》香港大學校務委員會８月４日決定，禁止所有參與港大學生會評

議會７月７日會議的學生進入港大校園範圍，以及使用大學設施和服務，直至另行通告。港大法

律學院首席講師張達明隨後在校委會發表聲明後辭去校委會成員職務，並指學生的確做得不對，

但已經道歉，大學應該是培育學生有錯能改的地方。此外，七名港大校董向校委會發表公開信予

香港大學校委會，要求校委會撤回處分決定。

公開信提到，有關決定實質上等同向學生採取嚴厲的紀律處分，指此舉剝奪學生學習的機會

，亦不符合大眾對大學秉承循循善誘的教育風範之期望，故此要求校委會撤回處分決定，並嚴格

按照香港大學條例的相關章程處理此事件。



＊港大校委會：涉事學生對大學構成法律風險＊



港大學生會評議會上月７日通過「哀悼」七一刺警案疑兇動議事件，引來多方批評後撤回決

議並致歉。港大校委會７月２７日委任專責小組研究港大學生會評議會事件，對大學的影響及相

關風險管控措施。校委會其後發聲明指，討論並接納專責小組的報告和建議。

港大校委會指，專責小組考慮到學生會評議會通過７月７日的決議，其行為有可能觸犯法律

並正受警方調查；而容許涉事的評議會成員繼續在校園內活動，對大學構成嚴重法律風險，亦對

校內人員甚至大學的聲譽產生不良影響。校委會指基於事態嚴重，必須即時採取風險管理措施。

（ｈｙ）（ｚｚ）

