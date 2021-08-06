【香港政情】曾國衞：打擊起底不是以言入罪，明年再修訂私隱條例

《經濟通通訊社６日專訊》立法會修訂《私隱條例》的法案委員會舉行首次會議，審議政府

打擊「起底」行為而提出的修例建議。政制及內地事務局局長曾國衞在會上指出，不少海外國家

亦有類似法例，強調今次修例針對惡意起底，不存在以言入罪，形容守法市民不會在未經同意下

，披露他人個人資料。他又透露，當局正全面審視私隱相關法例，預計明年會有新一輪修例。



預計明年會有新一輪修例



曾國衞表示，在２０１９年修訂《逃犯條例》風波期間，持相反意見人士被起底情況嚴重，

故今次提出將起底行為刑事化。當局建議引入兩級制刑罰，最高可罰款１００萬元及監禁５年，

另設入罪門檻較低的罰則。



＊搜查電子器材須符合多個條件＊



對於今次修例後，私隱專員在緊急情況下，可在沒有法庭手令下搜查電子器材。他解釋，如

要搜查某人電子器材，必須具備數個條件，包括合理地相信有「起底」事件發生、有關資料在涉

事電子器材中、並要在緊急情況下進行，而過程中只限相關訊息，並非整個電子器材的內容。在

完成查閱後，執法當局要盡快撰寫報告給當事人檢視，他相信已作平衡。

議員鄭松泰關注有關停止披露起底資料的條文，擔心若起底者拒絕移除資料，互聯網公司等

中介者將面對刑責風險。私隱專員鍾麗玲表示，在修例風波期間，公署過去曾要求包括海外網站

移除起底資料，約７成網站配合，相信修例後有關網站亦會更合作。（ｃｌ）（ｚｚ）

