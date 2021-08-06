【東京奧運】場地單車女子爭先賽，李慧詩跌落復活賽

《經濟通通訊社６日專訊》東京奧運場地單車女子爭先賽次圈，「牛下女車神」李慧詩不敵
英國選手，跌落復活賽，繼續爭取晉級。
李慧詩今場面對英國的瑪珍特，比賽初段處於前方，瑪珍特到第二圈搶前，領先李慧詩。李
慧詩在最後一圈嘗試爆發後追，但未能成功，最終以０﹒０２５秒之差落敗，稍後會轉戰復活賽
，與美國車手高比爭奪出線資格。
港隊另一名車手李海恩在資格賽踩出１１秒２３２，總成績排２８，未能晉身淘汰賽。
（ｃｌ）
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