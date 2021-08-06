  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/08/2021 17:30

【東京奧運】場地單車女子爭先賽，李慧詩跌落復活賽

　　《經濟通通訊社６日專訊》東京奧運場地單車女子爭先賽次圈，「牛下女車神」李慧詩不敵
英國選手，跌落復活賽，繼續爭取晉級。
　　李慧詩今場面對英國的瑪珍特，比賽初段處於前方，瑪珍特到第二圈搶前，領先李慧詩。李
慧詩在最後一圈嘗試爆發後追，但未能成功，最終以０﹒０２５秒之差落敗，稍後會轉戰復活賽
，與美國車手高比爭奪出線資格。
　　港隊另一名車手李海恩在資格賽踩出１１秒２３２，總成績排２８，未能晉身淘汰賽。
（ｃｌ）

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事06/08/2021
《神州經脈》配方奶粉遭點名　本土確診半年高　滬指周升1.8%
財經熱話06/08/2021
集裝箱運價飆升經濟復甦 航運股高位續受追捧
財經熱話06/08/2021
《股市一周》官媒收回「精神鴉片」論騰訊止瀉 港股升218點
財經熱話06/08/2021
【國潮起跑】國策扶持且國民支持 體品板塊值得留意
FOCUS06/08/2021
【FOCUS】「500強」名號無面畀　恒大賣產前途未卜
財經熱話06/08/2021
【虛幣世界】以太幣進行硬分叉，虛幣價格飆升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金