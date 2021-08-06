【企業盈警】中國天弓料中期虧損收窄至３００萬至５００萬元

《經濟通通訊社６日專訊》中國天弓控股（００４２８）公布，集團預期截至２０２１年６

月３０日止六個月將錄得淨虧損３００萬至５００萬港元，對比去年同期錄得淨虧損約９４０萬

港元。

淨虧損減少主要由於上市投資之未變現虧損增加；２０２０年同期之應收貸款的淨減值虧損

扭轉為報告期之應收貸款的減值虧損撥回淨額。（ｃｗ）

