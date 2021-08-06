【企業盈喜】希瑪眼科（３３０９）料中期虧轉賺最多１５００萬元

《經濟通通訊社６日專訊》希瑪眼科（０３３０９）公布，預期截至６月３０日止中期純利

介乎１０００萬至１５００萬元，去年同期虧損２２２０萬元。

該集團指，轉虧為盈主因期內收益增逾９０％，惟對盈利的影響被處於投資階段的醫院淨虧

損所部分抵銷，包括３月底開始營業的惠州新醫院及去年底開始營業的珠海眼科醫院。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

