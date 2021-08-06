【企業盈喜】利華控股（１３４６）料中期稅前賺最多２２０萬美元

《經濟通通訊社６日專訊》利華控股（０１３４６）公布，預期截至６月３０日止中期稅前

盈利介乎約１８０萬至２２０萬美元，去年同期稅前虧損約２２０萬美元。

該集團指，業績改善主因業務量因去年下半年及今年上半年完成４項收購而增加，以及去年

因疫情而減少的訂單有所恢復。

該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）

