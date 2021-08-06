《神州民企》比亞迪（１２１１）７月銷量５﹒７萬輛，升８３％

《經濟通通訊社６日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，７月汽車銷

量約５﹒７４萬輛，比去年同期增加約８３％，而產量約５﹒９６萬輛，按年升８８％。

該集團指，今年首７個月銷量約３０﹒４１萬輛，按年升６０％，其中新能源汽車銷量升

１﹒７１倍，至２０﹒５萬輛，燃油汽車銷量則跌１３﹒３％。至於７個月產量３１﹒３５萬輛

，升６５％。（ｗｈ）

